Vo Venezuele väzni protestovali proti streľbe a mučeniu
Z väznice v meste Barinas stúpali veľké kúdole dymu z horiacich matracov a plachiet.
Autor TASR
Caracas 25. mája (TASR) - Stovky väzňov v nedeľu protestovali na streche ústavu na výkon väzby na západe Venezuely. Hovoria, že ich mučia a preto žiadajú odvolanie riaditeľa zariadenia. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
„Chceme spravodlivosť. Strieľajú do nás, strážnici aj dozorcovia,“ povedal jeden z väzňov vo videu zdieľanom Venezuelským väzenským observatóriom (Venezuelan Prison Observatory), miestnou mimovládnou organizáciou, na sieti X. Na videu je vidieť muža so strelným poranením na hrudi. Väzni tvrdia, že protestovali pokojne, keď personál väznice spustil paľbu a niekoľkých zranil.
Z väznice v meste Barinas stúpali veľké kúdole dymu z horiacich matracov a plachiet, zatiaľ čo väzni boli na streche a skandovali heslo „Už žiadne mučenie!“, uviedol reportér AFP. Vyvesili tiež transparenty s nápismi ako „SOS“ a „Mučia nás“.
Žiadali pritom odvolanie nedávno vymenovaného riaditeľa väznice. Tvrdili, že im zobrali šaty, zakázali návštevy a boli tlačení do predaja drog, uviedol Reuters na základe videí, ktoré zverejnilo observatórium.
Súdny väzobný ústav, ktorý sa nachádza približne 500 kilometrov juhozápadne od Caracasu, obkľúčili policajti so štítmi. Tí sa dostali do zrážok s rodinnými príslušníkmi zadržiavaných ľudí. Matka jedného z nich, Yelitza Arrollová, pre AFP povedala, že od 8. mája nemá žiadne správy o svojom synovi, ktorý je vo väzbe v tomto zariadení.
„Trpia, lebo ich hrozne bijú, mučia, vylievajú na nich studenú vodu, dávajú im elektrické šoky, pália ich, strašne zle s nimi zaobchádzajú,“ povedala matka pred väznicou. „Žiadame odvolanie riaditeľa,“ dodala.
Aktivisti pritom už roky upozorňujú na preplnené väznice vo Venezuele, obmedzené množstvo jedla a nedostatok zdravotnej starostlivosti, ako aj na systematické porušovanie ľudských práv. Zariadenia sú teraz sledované aj zahraničím, keďže vláda dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej prijala zákon o amnestii pre stovky osôb považovaných za politických väzňov. Išlo o reakciu na januárové zajatie prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami, ktoré ho previezli do Spojených štátov, kde je trestne stíhaný.
Venezuelské úrady na otázky o situácii vo väznici nereagovali, dodal Reuters.
