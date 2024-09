Vo Venezuele vydali zatykač na opozičného lídra Gonzáleza Urrutiu

Caracas 3. septembra (TASR) - Venezuelský súd vydal v pondelok zatykač na opozičného lídra Edmunda Gonzáleza Urrutiu, ktorý tvrdí, že v sporných júlových voľbách porazil úradujúceho prezidenta krajiny Nicolása Madura. Úrad venezuelskej generálnej prokuratúry to oznámil na sociálnej sieti Instagram s tým, že súd zatykačom vyhovel jej žiadosti, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Prokuratúra o vydanie zatykača žiadala pre "závažné trestné činy", z ktorých Gonzáleza Urrutiu obviňuje. Na sociálnych sieťach predtým zverejnila aj konkrétnu žiadosť, s ktorou sa obrátila na súd. Vymenovala v nej údajné zločiny vyplývajúce z tvrdenia opozície, že Maduro v júlových voľbách nezvíťazil spravodlivo.



Venezuelská ústredná volebná komisia (CNE) potvrdila po voľbách znovuzvolenie Madura, ktorý si tak podľa nej so ziskom 51,2 percent hlasov zaistil tretie šesťročné funkčné obdobie v úrade. Opozičný kandidát González Urrutia pritom podľa CNE získal len 44,2 percent. Opozícia ale aj veľká časť medzinárodného spoločenstva však voľby označila za zmanipulované.



Spojené štáty, Európska únia a niekoľko latinskoamerických krajín odmietli uznať ich výsledok bez toho, aby videli podrobné záznamy hlasovania v jednotlivých volebných obvodov, ktoré by potvrdili proklamované víťazstvo Madura. CNE dodnes verejnosti tieto údaje nesprístupnila a odôvodnila to tým, že ich údajne poškodili hackeri. Podľa volebných pozorovateľov však takéto tvrdenie nie je ničím podložené. Opozícia zároveň zverejnila svoje vlastné prieskumy, podľa ktorých González Urrutia vo voľbách s prehľadom zvíťazil.



González Urrutia je bývalý diplomat, ktorý na poslednú chvíľu nahradil ako opozičný volebný kandidát Maríu Corinu Machadovú. Tej úrady znemožnili kandidovať pre obvinenia, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za vykonštruované, uvádza AFP.



Maduro vyzýva na zadržanie oboch menovaných. Gonzáleza Urrutiu zároveň nazval "zbabelcom, vedúcim z úkrytu štátny prevrat z úkrytu", keďže opozičný líder ignoroval už tri predvolania na prokuratúru a od volieb sa ukrýva na neznámom mieste.



Úradujúci prezident obviňuje opozíciu aj zo smrti 25 civilistov a dvoch vojakov, ku ktorým už došlo počas protivládnych protestov, ktoré vypukli bezprostredne po oznámení volebných výsledkov. Na protestoch dosiaľ utrpelo zranenia aj takmer 200 ľudí a vyše 2400 demonštrantov úrady zadržali.