Vo Venezuele zabili bývalého veliteľa kolumbijských povstalcov

Bogota 6. decembra (TASR) - Popredný veliteľ skupiny bývalých kolumbijských povstalcov, ktorí sa po mierovej dohode z roku 2016 prezbrojili, bol zabitý pri prepade vo Venezuele, informovali v nedeľu kolumbijské médiá.



Hernán Darío Velásquez, známy aj ako El Paisa (Roľník), bol bývalým členom dnes už demobilizovaných geríl Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC). On a niekoľko ďalších známych veliteľov v roku 2019 oznámili, že sa prezbrojujú a vytvárajú frakciu s názvom Segunda Marquetalia.



Velásquez bol zabitý pri útoku žoldnierov, ktorí chceli zarobiť na odmene sľúbenej za jeho dolapenie, informovali kolumbijské médiá.



Denník El Tiempo s odvolaním sa na oficiálne zdroje na vysokej úrovni uviedol, že kolumbijská armáda nebola zapojená do tejto operácie, ktorá sa odohrala v štáte Apure.



Kolumbijské ministerstvo obrany ani venezuelské ministerstvo informácií nereagovali na žiadosti agentúry AFP o komentár.



Od podpísania mierovej dohody medzi kolumbijskou vládou a povstalcami - v roku 2016 - zložilo zbrane približne 13.000 partizánov a FARC sa odvtedy transformovala na menšinovú politickú stranu.



Napriek jej uzavretiu násilie v mnohých regiónoch Kolumbie pretrváva dodnes. Ide o oblasti, kde prezbrojení odídenci FARC, z ktorých viac ako 5000 mierovú zmluvu odmietlo, bojujú proti zločineckým gangom o prístup k nelegálnej ťažbe a kontrolu nad obchodom s kokaínom.



Velásquez bol pritom jedným z vyjednávačov o mierovej zmluve. Po odchode z FARC sa v roku 2019 opäť objavil po boku bývalých vodcov FARC - Ivána Márqueza a Jesúsa Santricha -, aby oznámil, že sa opäť chopí zbraní.



Bogota opakovane obviňuje venezuelskú vládu z ukrývania bojovníkov z FARC a Národnej oslobodzovacej armády (ELN), ďalšej kolumbijskej polovojenskej skupiny. Caracas toto tvrdenie popiera.



Tzv. červený oznam medzinárodnej policajnej organizácie Interpol, ktorý zaväzuje jeho členské krajiny – vrátane Venezuely –, aby zatkli a vydali podozrivých z trestných činov, bol na Velásqueza znovu vydaný začiatkom tohto roka.



Veliteľ oddielu Segunda Marquetalia Ivan Márquez minulý týždeň pre miestne médiá povedal, že kolumbijská vláda by mala viesť rozhovory so všetkými ozbrojenými skupinami s cieľom dosiahnuť "úplný mier" pre Kolumbiu.