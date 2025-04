Vo Venezuele zadržali exvyšetrovateľa, po ktorom pátrali USA

Caracas 19. apríla (TASR) - Úrady vo Venezuele zadržali bývalého vyšetrovateľa drogovej kriminality, po ktorom Spojené štáty vyhlásili pátranie pre podozrenie z pašovania drog. S odvolaním sa na venezuelskú prokuratúru o tom v piatok informovala agentúra AFP, píše TASR.



Zadržaným je 67-ročný Jesús Alfredo Itriago, ktorý pôsobil ako šéf tímu na boj proti narkotikám vo venezuelskej policajnej agentúre CICPC.



Ministerstvo zahraničných vecí USA vypísalo v roku 2020 odmenu päť miliónov dolárov za informácie, ktoré by viedli k Itriagovmu zadržaniu. Itriaga v Spojených štátoch podozrievajú, že svoju pracovnú pozíciu zneužil na ochranu zásielok drog opúšťajúcich Venezuelu a že po zatknutí a vydaní niekoľkých svojich spolupracovníkov sám prevzal kontrolu nad niektorými z ich lukratívnych drogových ciest.



Itriago bol v roku 2013 na Floride obvinený zo sprisahania, ktorým bol pokus o prevoz piatich kilogramov kokaínu do Spojených štátov.



Venezuela Itriaga zadržala pre jeho spojenie s obchodovaním s drogami. Bude obvinený zo „sprisahania, prania špinavých peňazí, obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami, obchodovania so zbraňami a zločineckého spolčovania,“ uvádza sa vo vyhlásení venezuelskej prokuratúry zverejnenom na platforme Instagram.