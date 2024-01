Vo Venezuele zatkli ľudí, ktorí údajne pripravovali atentát na Madura

Caracas 23. januára (TASR) - Venezuelské úrady zatkli 32 civilistov a vojakov, ktorí údajne v spolupráci s USA plánovali zavraždenie ľavicového prezidenta Venezuely Nicolása Madura. Uviedla to v pondelok generálna prokuratúra v Caracase, informuje agentúra AFP.



Zatýkanie bolo podľa nej výsledkom vyšetrovania trvajúceho niekoľko mesiacov. Všetci podozriví "sa priznali a prezradili informácie o svojich plánoch," povedal novinárom Madurov spojenec, generálny prokurátor Tarek William Saab, podľa ktorého bude zatýkanie ešte pokračovať.



Voči zadržaným osobám boli vznesené obvinenia z vlastizrady a boli už aj usvedčení zo spáchaných zločinov.



Podľa Saabových slov boli v rovnakom prípade vydané zatykače ešte na ďalších 11 osôb, ktorí údajne plánovali aj zabitie ministra obrany Vladimira Padrina. Sú medzi nimi aktivisti za ľudské práva, novinári a vojaci žijúci v exile.



Prokurátor tvrdí, že za celým komplotom stála "krajná pravica", čo je označenie, ktorým Madurova vláda spravidla tituluje venezuelskú opozíciu. Sprisahanie sa vraj pripravovalo s "podporou" americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a amerického Úradu pre boj proti drogám (DEA).



Venezuelské orgány zverejnili aj video, ktoré naznačuje, že do komplotu bola zapletená aj jedna z hlavných líderiek opozície María Corina Machadová, ktorú sa Madurova vláda snaží vyradiť z politického života.



Maduro, ktorý bol v roku 2018 znovuzvolený v sporných prezidentských voľbách, opakovane oznamuje odhalenie údajných sprisahaní zameraných na zvrhnutie svojej vlády. Podľa jeho tvrdení sú do nich zvyčajne zapletené Spojené štáty, venezuelská opozícia či kolumbijskí pašeráci drog, uvádza AFP.



Výbor OSN pre ľudské práva vo vlaňajšej správe vyjadril znepokojenie nad "perzekúciou disidentov" vo Venezuele, ako aj nad "zastrašovaním, prenasledovaním, svojvoľným zatýkaním a väznením novinárov, obhajcov ľudských práv a politických aktivistov".