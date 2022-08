Vo Venezuele zomrel najstarší syn Che Guevaru

Havana 30. augusta (TASR) - Najstarší syn argentínskeho marxistického revolucionára Ernesta "Che" Guevaru zomrel vo venezuelskej metropole Caracas vo veku 60 rokov. Oznámil to v utorok kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP.



Podľa kubánskej štátnej tlačovej agentúry Prensa Latina Camilo Guevara March zomrel v pondelok na následky infarktu myokardu počas návštevy Venezuely. "S veľkým zármutkom sa lúčime s Camilom, synom Che Guevaru a propagátorom jeho myšlienok," napísal Díaz-Canel na sociálnej sieti Twitter.



Camilo Guevara March bol najstarším zo štyroch detí, ktoré mal komunistický revolucionár so svojou kubánskou manželkou Aleidou Marchovou. Z predchádzajúceho manželstva s Peruánkou Hildou Gadeaovou mal Che Guevara dcéru.



Camilo Guevara March bol právnikom a riaditeľom Centra pre štúdium Che Guevaru v Havane. Centrum bolo zamerané na propagáciu diela a ideológie Che Guevaru, ktorý je na Kube stále mimoriadne vplyvnou osobnosťou.



Che Guevara sa narodil v Argentíne, vyštudoval medicínu a počas cesty po Latinskej Amerike sa v Mexiku stretol s kubánskymi revolucionármi Fidelom a Raúlom Castrovcami.



Vstúpil do ich armády a pomohol zvrhnúť kubánskeho diktátora Fulgencia Batistu podporovaného Američanmi. Neskôr sa neúspešne pokúsil vyvolať marxistické revolúcie v bývalom Belgickom Kongu (dnešnej Konžskej demokratickej republike) a Bolívii, kde ho v roku 1967 vo veku 39 rokov popravili.