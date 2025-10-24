< sekcia Zahraničie
Vo Verone bol protest proti vystúpeniu ruského speváka Abdrazakova
V poslednom období mal v Taliansku už niekoľko problémov. V januári musel zrušiť plánované vystúpenie v divadle San Carlo v Neapole, kde mal spievať v opere Don Carlos od Giuseppe Verdiho.
Verona 24. októbra (TASR) - Proti účinkovaniu ruského operného speváka Ildara Abdrazakova v Mozartovej opere Don Giovanni v Teatro Filarmonico vo Verone sa zdvihla vlna odporu. TASR o tom píše podľa agentúry APA.
Talianske občianske a kultúrne združenie Liberi Oltre le Illusioni vyzvalo nadáciu Arena di Verona, ktorá vedie divadlo, a ministerstvo kultúry, región Benátsko a mesto Verona ako jej zakladajúcich členov, aby „konali zodpovedne a vylúčili Ildara Abdrazakova zo svojho javiska..., aby sa uistili, že Taliansko sa nestane miestom kremeľskej propagandy, ale bude naďalej vyznávať hodnotu slobody“. Abdrazakov je otvoreným podporovateľom ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Nejde o cenzúru názorov umelca ani o stigmatizáciu celej krajiny, akou je Rusko“, uvádza združenie. „Ide skôr o občiansku zodpovednosť a odmietnutie konania Abdrazakova, teda jeho úzkej spolupráce s kriminálnym režimom,“ uvádza sa v stanovisku Liberi Oltre le Illusioni.
Reputácia špičkového operného speváka na Západe utrpela v dôsledku prepojeností na ruský režim Vladimira Putina, neochoty vyjadriť sa proti vojne na Ukrajine a účasti na kultúrnych projektoch podporovaných Kremľom.
Po rozpútaní vojny na Ukrajine Kremľom jeho vystúpenie zrušil Bostonský symfonický orchester, zrušený bol aj plánovaný koncert v Carnegie Hall a vystúpenia v Paríži, Zürichu, Viedni a Ríme.
