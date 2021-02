Vo viacerých častiach Grécka predĺžili lockdown do 8. marca

Atény 27. februára (TASR) - Grécki predstavitelia v piatok pre pandémiu nového koronavírusu predĺžili lockdown v metropole Atény a ďalších priľahlých oblastiach do 8. marca. Dôvodom je, že počet nakazených je stále vysoký, informuje agentúra AFP.



"Naši epidemiológovia dospeli k tomu, že predĺženie (reštriktívnych) opatrení je nevyhnutné," povedal na tlačovej konferencii minister pre civilnú ochranu Nikos Hardalias - presne rok po tom, čo v Grécku potvrdili prvý prípad nákazy.



"O rok neskôr stále bojujeme," poznamenal. Zdôraznil, že sú odhodlaní v boji proti šíreniu nákazy pokračovať a nestratiť vieru, že pandémiu zdolajú. "Vďaka vakcíne nie je sloboda až tak ďaleko," vyjadril minister nádej v zlepšenie pandemickej situácie.



Opatrenia sa týkajú zhruba štyroch miliónov ľudí žijúcich v širšej oblasti hlavného mesta. Lockdown sa podľa agentúry DPA po novom zavádza aj v krétskom prístavnom meste Iraklio, v častiach Peloponézskeho polostrova a na ostrovoch Samos a Syros.



V Grécku zaviedli lockdown začiatkom novembra - zatvorené sú školy, obchody i reštaurácie a platí i zákaz vychádzania od 21.00 h do 05.00 h. Niektoré opatrenia pred Vianocami uvoľnili, no vo februári ich opätovne zaviedli.



Pôvodne sa mali obmedzenia vyplývajúce z uzatvorenia krajiny skončiť túto nedeľu, po dvoch týždňoch, pripomína DPA. Nestalo sa tak však preto, lebo sa nepodarilo dosiahnuť želaný pokles počtu nových prípadov nákazy.



Epidemiológ Gikas Magiorkinis, ktorý je členom tímu rezortu zdravotníctva pre boj s koronavírusom, uviedol, že počet pacientov prijatých tento týždeň na oddelenia intenzívnej starostlivosti stúpol o približne 12 percent.



V piatok hlásili za 24 hodín 1790 novoinfikovaných - približne polovicu z nich evidovali v oblasti okolo Atén, kde sú jednotky intenzívnej starostlivosti obsadené na 88 percent. Od začiatku pandémie zaznamenali v Grécku viac než 188.000 nakazených koronavírusom a vyše 6400 súvisiacich úmrtí. V Grécku, kde žije 11 miliónov ľudí, bolo doteraz podaných viac ako 826.000 dávok proti novému koronavírusu.