Vo viacerých iránskych mestách vypukli protesty, ľuďom chýba voda

Teherán 17. júla (TASR) - Vo viacerých mestách na juhozápade Iránu vypukli protesty v dôsledku pretrvávajúceho nedostatku vody. Vláda vyslala v piatok do tamojšej provincie Chúzistán delegáciu so zástupcami ministerstiev vnútra, energetiky a poľnohospodárstva, informovala agentúra DPA.



Vedúci kancelárie iránskeho prezidenta uviedol, že delegácia by mala preskúmať situáciu v teréne a v spolupráci s miestnymi úradmi okamžite nájsť riešenie problémov.



Protesty v provincii Chúzistán údajne zahŕňali aj politické heslá proti islamskému systému v krajine, zrážky medzi demonštrantmi a bezpečnostnými silami a zatýkanie ľudí. Oficiálne neboli tieto informácie potvrdené. Iránska vláda sa však obáva toho, že protesty by sa mohli rozšíriť do ďalších provincií, poznamenala DPA.



V posledných týždňoch sa v celej krajine vyskytli nedostatky v dodávkach vody a elektriny, obzvlášť zlá situácia bola v provincii Chúzistán, kde teploty dosahovali až 50 stupňov Celzia.



Obyvatelia vyčítali vláde aj to, že neobnovovala zastaranú infraštruktúru. Vláda však tvrdí, že vinníkom sú USA, ktoré prostredníctvom sankcií na Irán v uplynulých rokoch uvrhli krajinu do vážnej hospodárskej krízy a nenechali tak priestor na nové financovanie a modernizáciu infraštruktúry.