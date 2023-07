Vo viacerých krajinách bol protest proti znesväteniu Koránu vo Švédsku

Bagdad/Teherán/Bejrút 21. júla (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v piatok do ulíc miest viacerých krajín s moslimskou väčšinou, aby vyjadrili svoje rozhorčenie nad znesvätením Koránu vo Švédsku. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Protesty v Iraku, Libanone a Iráne boli pokojné na rozdiel od štvrtkového incidentu v irackej metropole Bagdad, keď na švédske veľvyslanectvo vtrhli demonštranti a zapálili ho, podotkla AP.



Podľa švédskeho rezortu diplomacie bezpečnosť pracovníkov ambasády nebola ohrozená a v piatok ich z bezpečnostných dôvodov premiestnili do Štokholmu. Štokholm útok na svoju ambasádu dôrazne odsúdil.



V piatok sa tisíce ľudí v horúčavách zhromaždili na predmestí Bagdadu Madínat as-Sadr, bašte vplyvného irackého šiitského duchovného Muktadá Sadra, ktorého niektorí stúpenci sa zúčastnili na útoku na švédske veľvyslanectvo. V rukách mali korány, pálili švédsku vlajku a dúhovú vlajku LGBTQ komunity a skandovali: "Áno, áno Koránu, nie, nie Izraelu".



Na južnom predmestí libanonskej metropoly Bejrút sa tisíce ľudí zhromaždili na proteste zvolanom Iránom a podporovanom milíciami a hnutím Hizballáh. Niektorí z demonštrantov pálili švédske vlajky.



Tisíce ľudí vyšli do ulíc aj v iránskom hlavnom meste Teherán, ako aj v ďalších mestách po celej krajine. Demonštrácie vysielala štátna televízia.



Demonštrácie prichádzajú po tom, ako švédska polícia povolila štvrtkový protest. Jeho organizátor, 37-ročný iracký utečenec Salwán Múmíká, pred irackým veľvyslanectvom v Štokholme pošliapal korán, hoci ho napokon nespálil, ako pôvodne plánoval. Podobne zaobchádzal s irackou vlajkou a fotografiami Sadra a iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.



Bagdad vo štvrtok oznámil vyhostenie švédskej veľvyslankyne Jessicy Svärdströmovej. Kancelária irackého premiéra rozhodnutie zdôvodnila práve tým, že švédska vláda opakovane povolila pálenie Koránu a irackej vlajky.