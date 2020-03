V nemeckých mestách zasahovala polícia na nepovolených korona párty

Berlín 19. marca (TASR) - Polícia musela v uplynulých dňoch viackrát zasahovať počas takzvaných koronavečierkoch, ktoré sa konali vo viacerých nemeckých mestách, a to napriek odporúčaniam vyhýbať sa sociálnym kontaktom. Informovali o tom regionálne nemecké médiá.



Polícia musela v noci na štvrtok podľa magazínu Focus rozpustiť v meste Freiburg v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko viacero takýchto akcií, pričom na niektorých sa zúčastnilo aj viac ako 100 ľudí.



Regionálne policajné prezídium uviedlo, že najmä mladí ľudia sa stretávajú v skupinkách po dvoch či troch na grilovačkách a ihriskách.



Ako informoval portál bz-berlin.de, polícia ukončila podobné akcie sprevádzané hlasnou hudbou aj v bavorských mestách Norimberg a Schwabach. V pondelok večer sa v jednom z norimberských parkov zišlo okolo sto mladých ľudí. V Schwabachu sa zase približne 50 mladých ľudí stretlo v miestnom skateparku.



Bavorský premiér Markus Söder v utorok v Mníchove vyhlásil, že ten, kto v súčasnosti vedome ignoruje zákaz zhromažďovania a obmedzenie sociálnych kontaktov, ohrozuje seba aj iných. Zdôraznil, že polícia je pripravená voči takýmto prípadom zakročiť.



Söder vo štvrtok navyše pohrozil zákazom vychádzania, ktorý by sa týkal celého Bavorska. "Ak sa občania nerozhodnú dobrovoľne obmedziť svoj pohyb, potom zostane na konci len zákaz vychádzania pre celé Bavorsko ako jediný prostriedok, ako na to reagovať," zdôraznil.



"Bavorsko stojí pred historickou skúškou. Som si istý, že najväčšou od druhej svetovej vojny. Stojíme zoči-voči novému protivníkovi – koronavírusu. Pred najväčšou výzvou, akú sme kedy zažili, stojí celý svet, nielen Bavorsko. Koronavírus je doteraz najťažším záťažovým testom pre naše zdravotníctvo, ekonomiku a spoločnosť. Situácia je vážna, je veľmi vážna. Najhoršie je, že v súčasnosti neexistuje nijaká vakcína, nijaký liek, nijaká primeraná liečba," vyhlásil bavorský premiér.



Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) - oficiálny spolkový orgán na kontrolu a prevenciu chorôb - už v pondelok varoval obyvateľov krajiny, aby neorganizovali domáce "korona párty". Cieľom je spomaliť šírenie vírusu.