Vo viacerých srbských mestách vrátane Belehradu vypukli protesty

Belehrad 9. júla (TASR) - Vo viacerých srbských mestách vrátane Belehradu vypukli v stredu večer protesty, na ktorých došlo k násilnostiam. Demonštrantov pobúrila reakcia vlády na pandémiu nového koronavírusu, neskôr však svoj hnev zamerali najmä na prezidenta Aleksandara Vučiča, informovala agentúra DPA.



Demonštranti na zhromaždeniach slovne útočili na Vučiča a vyjadrovali tak frustráciu z jeho štýlu vládnutia, ktorý vnímajú ako autokratický, píše DPA.



V Belehrade sa polícia do potýčok s demonštrantami dostala už druhú noc po sebe. K takýmto konfrontáciám došlo v stredu neskoro večer na viacerých miestach hlavného mesta vrátane budovy parlamentu, odkiaľ však demonštrantov poriadková polícia vyhnala.



Demonštranti ale prekĺzli cez niekoľko policajných kordónov a znovu sa zoskupili na viacerých miestach neďaleko parlamentu, kde došlo k ďalším potýčkam. Demonštranti hádzali na policajtov fľaše i kamene. Polícia ich pomocou slzotvorného plynu vyháňala z centra mesta. Nasadené boli aj desiatky obrnených vozidiel.



Agentúra DPA uvádza, že k násiliu došlo až neskoro večer. Počas prvých dvoch hodín belehradských protestov bol podľa jej informácií jediným vážnejším incidentom útok na opozičného lídra Sergeja Trifunoviča. Toho naháňala skupina mužov, pričom mu poranila hlavu. Trifunovič sa neskôr na protesty vrátil s obviazanou hlavou.



K násilným zrážkam polície s demonštrantmi však došlo až neskôr, pričom minister vnútra Nebojša Stefanovič trvá na tom, že polícia len reagovala na násilné útoky demonštrantov. Situácia v hlavnom meste sa upokojila po niekoľkých hodinách - až okolo polnoci, píše DPA.



Pred parlamentom v Belehrade sa pritom demonštranti zišli už v utorok večer a protestovali proti zákazu vychádzania, ktorý mal v hlavnom meste platiť od nadchádzajúceho piatka do pondelka, a to pre tamojšiu zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu.



V protestoch v Belehrade potom pokračovali v stredu večer, a to napriek faktu, že prezident Vučič už medzičasom od plánovaného zákazu vychádzania čiastočne upustil a naznačil, že možno vôbec nebude vyhlásený. Z nepokojov na protestoch pritom obvinil krajne pravicové skupiny i zahraničné tajné služby.



Protesty prebiehali v stredu večer aj v ďalších srbských mestách. V Novom Sade a Niši vtrhli demonštranti do kancelárii Vučičovej Srbskej pokrokovej strany (SNS). Potýčky hlásili aj z priemyselného mesta Kragujevac.



Demonštranti vyzývajú Vučiča na odstúpenie, pričom ho obviňujú z toho, že pandémiu COVID-19 zneužíva na politické ciele. K uvoľneniu epidemiologických opatrení totiž došlo krátko pred júnovými parlamentnými voľbami, v ktorých zvíťazila Vučičova strana SNS.



V Srbsku v ostatných týždňoch prudko stúpa počet infikovaných novým koronavírusom. Denne tam pribudne približne 250 až 350 nových prípadov nákazy a zvyšuje sa aj počet úmrtí.



V stredu z krajiny hlásili 357 nových prípadov nákazy koronavírusom a 11 súvisiacich úmrtí. Išlo tak o jeden z najhorších dní od vypuknutia pandémie. Celkovo v Srbsku dosiaľ v súvislosti s novým koronavírusom potvrdili 17.076 prípadov nákazy a 341 úmrtí.