Vo viacerých štátoch by mohlo dôjsť k prepočítavaniu hlasov

Washington 5. novembra (TASR) - Súboj o prezidentské kreslo medzi úradujúcim šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a jeho vyzývateľom Joeom Bidenom je vo viacerých amerických štátoch taký tesný, že by mohlo dôjsť aj k prepočítavaniu hlasov. Vo štvrtok o tom informovali britská spravodajská stanica BBC.



V štáte Arizona musia automaticky prepočítať všetky hlasy v prípade, ak by bol rozdiel v zisku kandidátov menší ako 200 hlasov či 0,1 percentuálneho bodu. Samotní kandidáti však o prepočítanie hlasov v tomto štáte požiadať nemôžu. Biden v Arizone nad Trumpom aktuálne vedie o viac ako dva percentuálne body, pričom víťaz by tam mal byť známy v noci zo štvrtka na piatok miestneho času.



Štát Pensylvánia automaticky prepočíta všetky hlasy, ak bude rozdiel menší ako 0,5 percentuálneho bodu. Podľa televíznej stanice CNN je takýto tesný výsledok veľmi pravdepodobný. Kandidáti tam však môžu požiadať o prepočítanie aj v prípade, že bude ich percentuálny rozdiel vyšší. Trump v tomto štáte vedie nad Bidenom o necelé dve percentá, jeho náskok sa však stále znižuje.



K prepočítaniu hlasov v Georgii či Severnej Karolíne by mohlo dôjsť len v prípade, že výsledok bude tesný a požiada oň jeden z kandidátov. Tieto štáty totiž nemajú pravidlá na automatické spustenie tohto procesu. V Georgii vedie Trump o 0,4 percentuálneho bodu a v Severnej Karolíne o necelé dva.



Najtesnejší súboj momentálne prebieha v štáte Nevada, kde Biden vedie o necelých 8000 hlasov. O prepočítanie musí v tomto štáte požiadať jeden z kandidátov.



V štáte Michigan podľa CNN vyhral Biden, Trumpová kampaň však môže požiadať o prepočítanie hlasov v prípade podozrenia, že počas sčítavania došlo k chybe alebo podvodu. Biden podľa CNN vyhral aj v štáte Wisconsin, a to o menej ako jeden percentuálny bod, čo tam umožňuje Trumpovi taktiež požiadať o prepočítanie. Vyplýva to z informácii zverejnených na portáli ballotpedia.org.