Vo viedenskej zoo uspali 50-ročného samca orangutana

Viedeň 15. februára (TASR) — V zoologickej záhrade Schönbrunn v rakúskej metropole Viedeň uspali v utorok 50-ročného samca orangutana, ktorý dostal menom Vladimir. Išlo o najstaršieho samca v rámci Európskeho záchranného programu pre ohrozené druhy (EEP), informuje TASR na základe správy agentúry APA.



Stav orangutana sa počas uplynulých niekoľkých týždňov značne zhoršil, preto sa tomuto rozhodnutiu z dôvodov ochrany zvierat nedalo vyhnúť, oznámila viedenská zoo vo vyhlásení zverejnenom v stredu.



Samec orangutana žil v Schönbrunne viac než 30 rokov. Tamojší veterinár Thomas Voracek potvrdil, že neexistovala nádej, že by sa jeho stav mohol zlepšiť. Ako dodal, takého vysokého veku sa dožije len málo orangutanov, aj to len s najlepšou starostlivosťou.



Orangutan Vladimir sa narodil v roku 1974. Vo viedenskej zoo žil od roku 1991. V júni 2022 tam splodil potomka, ktorého pomenovali Kendari.



Zoo v Schönbrunne sa v najbližšom čase rozhodne, či do Vladimirovej skupiny prijme ďalšieho samca.



Viedenská zoo od roku 2021 podporuje projekt v regióne Kinabatangan na malajzijskej časti Bornea, kde žijú orangutany a ďalšie ohrozené druhy zvierat.