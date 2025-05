Vo Viedni emotívne privítali víťaza Eurovízie

Schwechat 19. mája (TASR) - Rakúskeho speváka JJ ako nového víťaza Eurovízie (Eurovision Song Contest) privítali vo Viedni po návrate so švajčiarskeho Bazileja stovky jasajúcich fanúšikov. Dvadsaťštyriročný kontratenorista s filipínskymi koreňmi, vlastným menom Johannes Pietsch, vystúpil z lietadla s kyticou červených ruží a trofejou z brúseného skla v tvare mikrofónu.



V príletovej hale dav vybuchol, keď JJ zodvihol trofej a poďakoval sa fanúšikom za to, že mu verili. „Ďakujem vám všetkým, že ste prišli. Ďakujem, že ste mi verili a že ste boli takí láskaví,“ povedal hlasom plným emócií. Priaznivci mávali balónikmi v tvare srdca a dúhovými vlajkami, zatiaľ čo z reproduktorov znela jeho víťazná pieseň „Wasted Love“ (Premárnená láska).



Fanúšikovia na nej oceňujú spevákov výkon dosahujúci medzi baladickými refrénmi sopránové výšky. Pieseň kulminuje záverom v štýle techna. "Operné časti pripomenuli publiku Viedeň, ale skladbe nechýba ani moderná zložka podporená dobrou pódiovou šou," uviedla jedna z fanúšičiek.



Pietscha v pondelok ráno prijal vo svojom úrade rakúsky spolkový kancelár Christian Stocker, ktorý deň predtým vyzdvihol jeho „veľkolepý úspech“. Rakúsko má ako víťaz tohto ročníka právo organizovať ten budúci. Starosta Viedne Michael Ludwig uviedol, že mesto je pripravené hostiť Eurovíziu, hoci sa o ňu uchádzajú aj iné mestá vrátane Innsbrucku, najmä po tom, ako Bazilej ukázal, že súťaž sa nemusí vždy konať v hlavnom meste.



V rakúskej verejnoprávnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti ORF však panujú obavy z vysokých nákladov na organizovanie Eurovízie 2026 v čase, keď ORF čelí rozpočtovým škrtom a financie Rakúska sú naďalej napäté. Odhaduje sa, že švajčiarske náklady dosiahli niekoľko desiatok miliónov eur, pričom si ich rozdelili verejnoprávna televízia, hostiteľské mesto a ďalší partneri.



Rakúska vláda sa však snaží upokojiť verejnosť. Minister kultúry a médií Andreas Babler vyjadril presvedčenie, „že sa nájde riešenie“ na usporiadanie podujatia. Rakúsko zvíťazilo na Eurovízii už dvakrát predtým - v roku 1966 (Udo Jürgens s piesňou „Merci, Chérie“) a v roku 2014 (Conchita Wurst s piesňou „Rise Like a Phoenix“). Súťaž mala premiéru v roku 1956. V roku 2020 sa z dôvodu covidovej pandémie nekonala.