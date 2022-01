Vo Viedni obnovili jadrové rozhovory; Teherán je optimistický

Viedeň 3. januára (TASR) - Vo Viedni sa v pondelok obnovili rokovania o oživení dohody o iránskom jadrovom programe. Iránski predstavitelia v súvislosti s novými rozhovormi vyjadrili opatrný optimizmus, približuje agentúra DPA.



Nemenované zdroje oboznámené s rokovaniami informovali, že prvotné diskusie prebiehali v bilaterálnom formáte. Tento týždeň sa však podľa ich slov očakáva zasadnutie vyjednávačov všetkých zúčastnených krajín.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saíd Chátibzáde uviedol, že v poslednom kole rokovaní došlo k pokroku ohľadom možného zrušenia sankcií voči Teheránu a tiež garancie, že USA sa z jadrovej dohody v budúcnosti opäť nestiahnu.



Len čo sa podľa jeho slov dohodnú na týchto veciach, Irán sa opäť vráti k dodržiavaniu technických záväzkov vyplývajúcich zo zmienenej dohody, ktorú dosiahol so svetovými veľmocami v roku 2015. "To je naším cieľom a nedovolíme, aby sa v tomto smere stanovali nejaké termíny," povedal hovorca.



Dodal, že úspech je možné dosiahnuť už v blízkej budúcnosti, ak by sa USA vrátili k predmetnej dohode a zrušil svoje sankcie voči Teheránu.



Rozhovory vo Viedni sa začali vlani v apríli po tom, ako americký prezident Joe Biden vyjadril vôľu vrátiť sa späť za rokovací stôl a zrušiť sankcie uvalené svojim predchodcom Donaldom Trumpom. Prerušené však boli od júna, keď sa v Iráne konali prezidentské voľby a do funkcie prezidenta zvolili ultrakonzervatívneho Ebráhíma Raísího.



Opätovne sa rokovania v rakúskom hlavnom meste obnovili v novembri, pričom ich najnovšie kolo sa začalo v pondelok – po trojdňovej prestávke z dôvodu novoročných sviatkov.



Na rokovaniach sa okrem Iránu zúčastňujú zástupcovia Británie, Francúzska, Nemecka, Ruska a Číny. Spojené štáty sa zatiaľ na týchto diskusiách podieľajú len nepriamo, keďže už oficiálne nie sú signatárom dohody.



Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA podpísali v roku 2015 vo Viedni s Iránom tzv. jadrovú dohodu, ktorá zaviazala Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity. Bývalý americký prezident Donald Trump však od dohody v roku 2018 odstúpil a opätovne uvalil na Irán tvrdé sankcie. Teherán odvtedy tiež upustil od plnenia mnohých záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody vrátane kľúčovej oblasti obohacovania uránu.