Vo Viedni odhalili skrýšu so zbraňami údajne napojenú na hnutie Hamas

Odhalenie skrýše so zbraňami a zatknutie podozrivého bolo súčasťou medzinárodne koordinovaného vyšetrovania rakúskeho Riaditeľstva pre ochranu štátu a spravodajské služby (DSN).

Viedeň 6. novembra (TASR) - Rakúske spravodajské služby odhalili vo Viedni skrýšu so zbraňami pravdepodobne napojenú na palestínske militantné hnutie Hamas. Podľa vyhlásenia vlády mali byť použité na „teroristické útoky v Európe“, píše TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AP.

„Podľa súčasného stavu vyšetrovania boli pravdepodobne terčom týchto útokov izraelské alebo židovské inštitúcie v Európe,“ uviedlo rakúske ministerstvo vnútra. Britský Národný kriminálny úrad (NCA) ešte v pondelok zatkol v Londýne 39-ročného britského občana, ktorý „mal na skrýšu väzby“.

Odhalenie skrýše so zbraňami a zatknutie podozrivého bolo súčasťou medzinárodne koordinovaného vyšetrovania rakúskeho Riaditeľstva pre ochranu štátu a spravodajské služby (DSN). Bolo zamerané na „globálnu teroristickú organizáciu s napojeniami na Hamas“. V kufri v prenajatej skladovacej miestnosti vo Viedni úrady zaistili päť pištolí a desať zásobníkov.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že jeho spravodajská služba nadobudla „podozrenie, že skupina priviezla do Rakúska zbrane na použitie pri možných teroristických útokoch v Európe“.

„Tento prípad opäť ukazuje, že Riaditeľstvo pre ochranu štátu a spravodajské služby má vynikajúcu medzinárodnú sieť a dôsledne zasahuje proti všetkým formám extrémizmu,“ uviedol rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. „Misia je jasná - nulová tolerancie pre teroristov,“ dodal.
