Vo Viedni opäť otvorili Freudovo múzeum

Viedeň 29. augusta (TASR) - Múzeum Sigmunda Freuda (SFM) v rakúskej metropole Viedeň v sobotu, po 18 mesiacoch renovácie, opäť otvorilo svoje brány pre návštevníkov.



Sprístupnené sú teraz i všetky Freudove súkromné miestnosti, hoci bez nábytku, ktorý si tento rakúsky zakladateľ psychoanalýzy židovského pôvodu odviezol so sebou v roku 1938 do londýnskeho exilu, informuje tlačová agentúra AFP.



"Je to výstava, ktorá dokumentuje, že tu nič nezostalo," povedal novinárom architekt Herman Czech. Podľa jeho slov absencia zariadenia bytu odráža "stratu kultúry a ľudskosti" vtedy nacistami anektovaného Rakúska.



Pôvodný nábytok sa nachádza iba v čakárni, ktorá sa dala navštíviť už predtým.



Izby, ktoré rozširujú výstavnú plochu z 280 na 550 štvorcových metrov, obsahujú iba niekoľko osobných vecí tohto neurológa - knihy, pracovnú aktovku či škatuľu na šachové figúrky a tarotové karty.



Múzeum, pozostávajúce z Freudovho bytu a ordinácie, sa nachádza v meštiackej budove na ulici Berggasse v luxusnom deviatom viedenskom obvode. Slávny lekár tu býval v rokoch 1891-1938.



Riaditeľka SFM Monika Pesslerová tvrdí, že novo zrenovované a zväčšené múzeum, zachytávajúce Freudovu prácu a život prostredníctvom fotografií, filmov a prislúchajúcej knižnice, si kladie za cieľ oživiť jeho učenie.



Sigmund Freud - rodák z českého Příboru - zomrel v Londýne v roku 1939 ako 83-ročný.



Múzeum otvorili v roku 1971 s povolením jeho najmladšej dcéry Anny. V roku 2018, pred uzatvorením z dôvodu obnovy, privítalo takmer 110.000 návštevníkov, z ktorých bolo 90 percent zo zahraničia.



Opätovné sprístupnenie SFM sa pôvodne plánovalo o niekoľko mesiacov skôr, museli ho však odložiť pre koronavírusovú pandémiu.