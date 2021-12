Vo Viedni sa začalo ďalšie kolo rokovaní o iránskej jadrovej dohode

Viedeň 27. decembra (TASR) - Vyjednávači Iránu a piatich svetových mocností obnovili v pondelok vo Viedni rokovania o iránskej jadrovej dohode z roku 2015, od ktorej USA v roku 2018 odstúpili. Irán od Spojených štátov žiada, aby zrušili sankcie, ktoré mu znemožňujú vývoz ropy, informuje agentúra AP.



Najnovšie, v poradí už ôsme, kolo rozhovorov sa začalo desať dní po tom, čo rokovania prerušili, aby sa iránski vyjednávači mohli vrátiť do vlasti na konzultácie. Predchádzajúce kolo – prvé po takmer polročnej prestávke súvisiacej so vznikom novej konzervatívnej vlády v Iráne – bolo poznačené napätím okolo nových požiadaviek Teheránu.



"Ak budeme v nasledujúcich dňoch a týždňoch tvrdo pracovať, mali by sme dosiahnuť pozitívny výsledok," uviedol pri otvorení rokovaní Enrique Mora z úradu vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorý týmto rozhovorom predsedá.



Na rokovaniach vo Viedni sa okrem Iránu zúčastňujú zástupcovia Británie, Francúzska, Nemecka, Ruska a Číny. Spojené štáty sa zatiaľ na týchto diskusiách zúčastňujú len nepriamo, keďže už oficiálne nie sú signatárom dohody.



Dohoda z roku 2015 uvoľnila sankčný režim voči Iránu výmenou za utlmenie jeho jadrového programu. V roku 2018 však vtedajší americký prezident Donald Trump rozhodol o odstúpení USA od dohody a zároveň zaviedol rozsiahle sankcie, ktoré postihli iránsky ropný sektor. V dôsledku toho boli medzinárodné koncerny nútené zrušiť zmluvy na vývoz ropy z Iránu, čo výrazne poškodilo tamojšiu ekonomiku.