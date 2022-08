Vo Viedni sa začalo kolo rokovaní o obnovení iránskej jadrovej dohody

Viedeň 4. augusta (TASR) - Vo Viedni sa začalo vo štvrtok nové kolo rokovaní o obnovení iránskej jadrovej dohody. Zástupcovia signatárskych krajín dohody sa stretávajú prvýkrát od marca, kedy boli rokovania prerušené. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Bilaterálne rozhovory sa konajú v hoteli Palais Coburg pod záštitou Európskej únie, ktorú zastupuje vyjednávač Enrique Mora. Iránska a ruská delegácia vo štvrtok absolvovali samostatné stretnutie.



Delegácie jednotlivých krajín pred začiatkom rokovaní vyjadrili opatrný optimizmus, no zároveň upozornili, že v kľúčových otázkach sú ich postoje veľmi vzdialené. Patria medzi ne aj sankcie. Teherán požaduje záruky a ukončenie vyšetrovania Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v Iráne.



Šéf americkej delegácie Rob Malley a jeho iránsky náprotivok Alí Bagherí na sociálnej sieti Twitter pred začiatkom rokovaní uviedli, že prichádzajú v dobrej viere, no navzájom sa obviňovali. Neočakáva sa, že by sa americkí a iránski predstavitelia osobne stretli pri štvrtkových rokovaniach, píše AFP.



Jadrovú dohodu s Iránom uzavreli v roku 2015 Veľká Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a Spojené štáty, čo zmiernilo tvrdé ekonomické sankcie voči Teheránu výmenou za obmedzenie jeho jadrových aktivít.



Rokovania o obnovení dohody sa začali vlani, no v marci tohto roku boli prerušené pre nezhody medzi Teheránom a Washingtonom. Na konci júna sprostredkovala EÚ v Katare nepriame rozhovory medzi Iránom a USA, no bez výsledku.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell minulý týždeň predložil nový návrh na obnovenie jadrovej dohody. Upozornil, že bez dohody hrozí vypuknutie nebezpečnej jadrovej krízy. Teherán po preskúmaní návrhu vyjadril optimizmus a uviedol, že rokovania o obnovení dohody budú pokračovať.