Vo Viedni stále platí varovanie pred hrozbou útoku

Viedeň 16. marca (TASR) - V rakúskej metropole Viedeň zostáva aj vo štvrtok v platnosti varovanie pred nebezpečenstvom útokov na náboženské objekty, ktoré polícia vydala v stredu dopoludnia. Ako potvrdili zástupcovia polície, stále sú platné aj zavedené preventívne opatrenia, informuje agentúra APA.



Hrozba sa týka hlavne náboženských objektov, ktoré majú spojitosť so Sýriou, uviedlo Riaditeľstvo pre štátnu bezpečnosť a spravodajstvo (DSN) s tým, že to má súvis s výročím začiatku občianskej vojny v Sýrii z 15. marca 2011.



Súčasné zvýšené riziko útokov nie je podľa DSN špecificky zamerané voči konkrétnym objektom.



Riaditeľstvo viedenskej krajinskej polície na Twitteri uviedlo, že k uvoľneniu sprísnených bezpečnostných opatrení dôjde ihneď, ako to bude možné.



Hovorca viedenskej arcidiecézy Michael Prüller pre agentúru Kathpress uviedol, že všetky kostoly vo Viedni sú otvorené a takisto sa uskutočnia všetky plánované omše.



Minister vnútra Gerhard Karner na novinársku otázku týkajúcu sa bezpečnostnej situácie vo Viedni neodpovedal a odkázal na informácie poskytované tamojšou políciou.



DSN v stredu vyhlásila, že dostala informácie o možných islamisticky motivovaných útokoch. V hlavnom meste Rakúska bola následne posilnená ochrana niektorých budov a takisto bolo do služby nasadených viac príslušníkov policajných síl.