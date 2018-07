Unikajúca voda vo Viedni zničila drahocenné noty

Na únik vody sa prišlo úplnou náhodou vo štvrtok 12. júla večer, pretože historický archív sa využíval iba málokedy, keďže sa z drahocenných nôt už hralo iba výnimočne.

Viedeň 18. júla (TASR) - Voda, ktorá v dôsledku technickej poruchy po dva týždne bez povšimnutia unikala do jedného z viedenských archívov, tam poškodila, respektíve zničila 10.000-15.000 notových listov vrátane diel bratov Haydnovcov alebo Georga Reuttera. Stalo sa tak v centre rakúskej metropoly neďaleko Dómu sv. Štefana.



Napriek tomu sú vďaka záchrane väčšiny ohrozených nôt materiálne škody ešte v norme. Navyše si mnohé z poškodených zachovali formu vzhľadom na vysokú kvalitu využitého papiera.



Vyplýva to zo stredajších informácií rakúskej verejnoprávnej televízie ORF, podľa ktorej hrali z niektorých z týchto nôt po stáročia hudobníci v Dóme.



Poškodené z nich sa aktuálne sušia vo všetkých priestoroch archívu. Okolo 50 diel s rádovo stovkami strán budú musieť teraz reštaurovať špecialisti. V niektorých prípadoch však voda zmyla atrament z notových listov, a tak sa s nimi už nič nedá robiť.



Na únik vody sa prišlo úplnou náhodou vo štvrtok 12. júla večer, pretože historický archív sa využíval iba málokedy, keďže sa z drahocenných nôt už hralo iba výnimočne. Výšku materiálnych škôd zatiaľ nevyčíslili a nie je zrejmé ani to, kto ich uhradí.