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Vo Viedni utrpelo zranenia deväť ľudí pri výbuchu plynu v dome
Výbuch dom úplne zničil a čiastočne ho zachvátil požiar.
Autor TASR
Viedeň 5. júla (TASR) - Deväťdesiattriročný obyvateľ rodinného domu vo viedenskej mestskej časti Floridsdorf je podozrivý z toho, že v noci na nedeľu úmyselne spôsobil výbuch plynu, ktorým zničil svoj príbytok. Explózia zapríčinila rozsiahle škody aj na okolitých domoch pričom zranenia utrpelo deväť ľudí, z ktorých traja vrátane podozrivého boli hospitalizovaní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Medzi zranenými je aj 25-ročná tehotná žena, ktorú previezli do nemocnice. Ďalších šesť susedov ošetrili záchranári priamo na mieste.
Výbuch dom úplne zničil a čiastočne ho zachvátil požiar. „Okamžite sa začalo s hasením, kontrolou poškodených domov a vozidiel,“ uviedli viedenskí hasiči.
Následne prehľadávali trosky s pomocou záchranárskych psov. Jeden z nich označil miesto, kde sa nachádzala zavalená osoba. Špecializovaná skupina následne s kamerovou sondou lokalizovala 93-ročného muža a vyslobodila ho.
Na základe podozrenia z úmyselného všeobecného ohrozenia bol tento muž na príkaz prokuratúry zadržaný. Keďže je hospitalizovaný, v nemocnici ho stráži polícia. Tá uviedla, že motív činu zatiaľ zisťuje. Vyšetrovanie prevzali experti na zisťovanie príčin požiarov z Krajinského kriminálneho úradu vo Viedni.
Presné pozadie činu zatiaľ nie je známe. Podľa rakúskych médií mohlo ísť o spor týkajúci sa nehnuteľnosti, hovorca polície to však agentúre APA odmietol potvrdiť. Odkázal na plánovaný výsluch 93-ročného muža, ktorého termín zatiaľ nie je známy, keďže je na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Medzi zranenými je aj 25-ročná tehotná žena, ktorú previezli do nemocnice. Ďalších šesť susedov ošetrili záchranári priamo na mieste.
Výbuch dom úplne zničil a čiastočne ho zachvátil požiar. „Okamžite sa začalo s hasením, kontrolou poškodených domov a vozidiel,“ uviedli viedenskí hasiči.
Následne prehľadávali trosky s pomocou záchranárskych psov. Jeden z nich označil miesto, kde sa nachádzala zavalená osoba. Špecializovaná skupina následne s kamerovou sondou lokalizovala 93-ročného muža a vyslobodila ho.
Na základe podozrenia z úmyselného všeobecného ohrozenia bol tento muž na príkaz prokuratúry zadržaný. Keďže je hospitalizovaný, v nemocnici ho stráži polícia. Tá uviedla, že motív činu zatiaľ zisťuje. Vyšetrovanie prevzali experti na zisťovanie príčin požiarov z Krajinského kriminálneho úradu vo Viedni.
Presné pozadie činu zatiaľ nie je známe. Podľa rakúskych médií mohlo ísť o spor týkajúci sa nehnuteľnosti, hovorca polície to však agentúre APA odmietol potvrdiť. Odkázal na plánovaný výsluch 93-ročného muža, ktorého termín zatiaľ nie je známy, keďže je na jednotke intenzívnej starostlivosti.