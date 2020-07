Vo Viedni bude koordinačné centrum pre boj proti nelegálnej migrácii

Viedeň 23. júla (TASR) – Rakúske hlavné mesto Viedeň by sa malo stať sídlom novej koordinačnej platformy v oblasti migračnej politiky. Dohodli sa na tom ministri vnútra a ďalší zástupcovia z 18 krajín, ako aj Európskej komisie vo štvrtok počas záverečného dňa konferencie o boji proti nelegálnej migrácii na trasách vedúcich cez východné Stredomorie. Informovala o tom agentúra APA.



Cieľom novej platformy je zefektívnenie opatrení EÚ a štátov západného Balkánu v oblasti nelegálnej migrácie, uviedol rakúsky minister vnútra Karl Nehammer na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým rezortným kolegom Horstom Seehoferom a podpredsedom EK pre oblasť migrácie Margaritisom Schinasom.



Nové koordinačné centrum pre migráciu sa zameria na štyri hlavné body: spoluprácu pri ochrane vonkajších hraníc, odsuny migrantov, ktorí nemajú nárok na azyl, späť do krajín pôvodu, boj proti prevádzačom a budovanie rýchlejšieho a účinnejšieho azylového konania.



Seehofer poukázal na to, že do Nemecka prichádza denne 300 — 400 migrantov, čo je rovnaký počet ako pred koronavírusovou krízou, napísala agentúra DPA. „Migrácia na západobalkánskej trase narastá a tieto pomery neriadenej migrácie sa musia skončiť," zdôraznil.



Nemecký minister zároveň zdôraznil dôležitosť plánovanej novej azylovej politiky EÚ na nasledujúce desaťročia. Je podľa neho potrebné napríklad nájsť možnosti legálnej migrácie pracovných síl. Nevyhnutná je aj užšia spolupráca s krajinami pôvodu a boj proti dôvodom migrácie či rozšírenie možností návratu späť do vlasti.



Nepôjde však o nijakú novú európsku agentúru či inštitúciu, zdôraznili opakovane účastníci konferencie. Nehammer spresnil, že nové centrum sa bude usilovať skôr o lepšiu koordináciu už existujúcich zmysluplných opatrení. O konkrétnych operatívnych činnostiach nového centra sa má rokovať na ďalšej podobnej konferencii na jeseň.



Podľa júnových údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž evidovali v máji nelegálny prechod 1250 ľudí cez východné Stredomorie medzi Tureckom a Gréckom, čo je osemkrát viac ako v apríli.



Na konferencii, ktorá sa konala 22. – 23. júla vo Viedni, sa podľa APA zúčastnili okrem iných predstavitelia Rakúska, Nemecka, Dánska, Grécka, Slovinska, Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.