Vo Viedni vztýčia pamätník Rómom a Sintom zavraždeným počas nacizmu
Autor TASR
Viedeň 23. apríla (TASR) - Vo viedenskom Weghuberparku pred ministerstvom spravodlivosti vztýčia pamätník Rómom a Sintom, ktorých počas svojej nadvlády zavraždili nacisti. Vo štvrtok o tom informoval Rakúsky fond na odškodňovanie obetí národného socializmu. Očakáva sa, že úrady vypíšu verejnú súťaž na výstavbu pamätníka na jeseň. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Je potrebné náležite uznať skupinu obetí, ktorá bola po celé desaťročia vo verejnom povedomí príliš málo viditeľná,“ uvádza sa vo štvrtkovom vyhlásení fondu. Predseda Poradného výboru pre Rómov Emmerich Gartner-Horvath uviedol, že oficiálna pripomienka „musí jasne poukázať na prenasledovanie a vraždenie rómskej menšiny a otvorene sa zaoberať zodpovednosťou Rakúska“.
Rómovia patrili medzi nacistami najviac prenasledované etnické skupiny. Rasové zákony Tretej ríše ich už v roku 1935 zaradili „k nečistým rasám“. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo pol milióna európskych Rómov a Sintov. V Rakúsku obdobie vlády nacistov prežilo iba 10 percent z 11.000 Rómov.
