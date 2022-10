Vo Viedni začína proces v prípade teroristického útoku v novembri 2020

Viedeň 18. októbra (TASR) - Krajský súd vo Viedni začne v utorok pojednávanie pred porotou so šiestimi mužmi podozrivými s napomáhania útočníkovi, ktorý 2. novembra 2020 vo Viedni usmrtil štyri osoby. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Muži vo veku 22 až 32 rokov čelia obvineniam z podieľania sa na teroristickom čine spojenom s vraždou, príslušnosti k teroristickej organizácii a zločineckej organizácii. Útočníkovi mali okrem iného pomôcť pri získaní zbrane a munície.



Proces by mal trvať niekoľko mesiacov a rozsudky sa očakávajú najskôr vo februári 2023. Obžalovaným hrozia tresty odňatia slobody v dĺžke 20 rokov až doživotie, píše agentúra AFP.



Útočník, ktorý mal rakúske aj severomacedónske občianstvo, v novembri 2020 v centre Viedne zastrelil štyroch ľudí a zranil ďalších 23. Krátko po útoku polícia muža zastrelila. Mal pri sebe falošný pás s výbušninami, automatickú strelnú zbraň, ručnú strelnú zbraň a mačetu. V minulosti bol odsúdený za pokus vycestovať do Sýrie, kde sa chcel pripojiť k extrémistickej organizácii Islamský štát, ktorý sa k útoku vo Viedni prihlásil.