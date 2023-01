Vo Viedni zatkli podozrivého prevádzača, po ktorom pátralo Nemecko

Viedeň 17. januára (TASR) - Muža vo veku 22 rokov zatkli v utorok vo Viedni pre podozrenie z pašovania ľudí do Nemecka. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Muž je podozrivý z prepašovania 23 ľudí do spolkovej krajiny Bavorsko v júli 2022, uviedla polícia v Passau.



"Podozrivý sa nachádza v justičnej inštitúcii a čo najskôr bude prevezený do Nemecka," povedal hovorca viedenskej polície pre DPA.



Vlani v júli polícia zachytila v obci Lindberg, neďaleko hraníc Bavorska s Českou republikou, päť ľudí z Turecka a Afganistanu. Vyšetrovania zaviedlo políciu až k podozrivému vo Viedni. Údajne sa zameriaval na ľudí z týchto dvoch krajín.



Prokuratúra v bavorskom meste Deggendorf si zadovážila európsky zatykač "pre akútne podozrenie z jeho účasti na činnosti gangu a na pašovaní pre zisk", napísala polícia v Passau.



V roku 2022 bolo v Rakúsku zatknutých 687 podozrivých priekupníkov ľudí. Podľa ministerstva vnútra 99 z nich pochádzalo zo Sýrie. Okrem toho bolo zatknutých aj niekoľko desiatok osôb z Turecka, Rumunska, Ukrajiny a Rakúska.