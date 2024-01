Vo Vietname do väzenia poslali 100 ľudí odsúdených za minulé útoky

Hanoj 20. januára (TASR) - Dovedna 100 ľudí poslali v sobotu vo Vietname do väzenia po usvedčení z terorizmu a ďalších obvinení súvisiacich s vlaňajšími útokmi na policajné stanice, ku ktorým došlo v tamojšej oblasti zvanej Centrálna vysočina, pričom si vyžiadali deväť obetí na životoch. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Strelci na motorkách zaútočili vlani v júni na policajné aj politické centrály v okrese Cu Kuin v provincii Dak Lak. O život pri útokoch prišli štyria policajti, dvaja úradníci a traja civilisti.



V súvislosti s útokmi bolo celkovo obvinených 100 osôb, a to 98 z terorizmu, jeden z ukrývania zločincov a jeden ďalší z napomáhania v nelegálnej migrácii.



Päťdňový súdny proces sa konal od utorka vo väznici, kde boli zadržiavaní. Na jeho konci bolo desať obžalovaných odsúdených na doživotie, zatiaľ čo ďalších 90 dostalo väzenské tresty v rozmedzí od deväť mesiacov do 20 rokov. V neprítomnosti bolo súdených šesť osôb, ktoré sú na úteku, pričom je na nich vydaný medzinárodný zatykač.



Všetci odsúdení - vo veku od 18 do 56 rokov - pochádzajú z etnických menšinových skupín, ktoré sú pôvodnými obyvateľmi Centrálnej vysočiny, pričom súd ich obvinil zo snahy "zvrhnúť vládu".



Obžalovaní sa podľa verdiktu, z ktorého citovali vietnamské médiá, pridali začiatkom júna 2023 k polovojenskej skupine, ktorá sa schádzala v džungli, aby tam absolvovala výcvik zahŕňajúci výučbu bojových umení či výrobu bômb. "Tento prípad bol obzvlášť závažný... pričom cieľom teroristov bolo zvrhnúť vládu a vytvoriť takzvaný degarský štát," citoval z rozsudku vietnamský portál VnExpress.



Zastrešujúcim termínom degari (či aj montagnardi) sa označujú príslušníci viacerých etnických menších, a síce pôvodných obyvateľov zmienenej hornatej Centrálnej vysočiny, ktorí sú dlhodobo nespokojní s viacerými otázkami, ako napríklad právo na vlastníctvo pôdy.



Väčšina z obžalovaných podľa súdneho verdiktu spáchala uvedené zločiny z dôvodu "nedostatku porozumenia". Súd v tejto súvislosti obvinil exulantov zo zmienených etnických skupín žijúcich v USA z toho, že odsúdených k útokom nabádali, a to aj vyhrážaním sa.



Vietnamské orgány označujú prívržencov protestantizmu v Centrálnej vysočine ako "degarských protestantov", pričom táto skupina sa podľa nich usiluje o dosiahnutie autonómie.



Polícia po zmienených vlaňajších útokoch podľa svojho vyhlásenia zhabala útočníkom celkovo 23 strelných zbraní, dva granáty, vyše 1000 nábojov a viacero výbušných zariadení. AFP dodáva, že jednotlivci nesmú vo Vietname vlastniť strelné zbrane a akékoľvek ozbrojené násilie je v tejto krajine mimoriadne zriedkavé.