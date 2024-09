Vo Vietname sa v dôsledku tajfúnu Jagi očakávajú silné záplavy

Hanoj 10. septembra (TASR) - Na severe Vietnamu vrátane hlavného mesta Hanoj sa v dôsledku tajfúnu Jagi, ktorý je tento rok zatiaľ najsilnejšou tropickou cyklónou v Ázii, očakávajú silné záplavy, informovala vietnamská vláda, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Zosuvy pôdy a záplavy spôsobené tajfúnom pripravili vo Vietname o život najmenej 65 ľudí, 39 ľudí je nezvestných a 752 osôb utrpelo zranenia, informoval v utorok úrad pre zvládanie katastrof.



Záplavám čelia aj severné oblasti krajiny, v ktorých sa nachádzajú priemyselné centrá so závodmi niekoľkých nadnárodných gigantov, ako je Samsung Electronics a Foxconn, informovali štátne médiá. Zatiaľ však nie je známe, či záplavy postihli aj konkrétne fabriky.



Tajfún dorazil k severovýchodnému pobrežiu Vietnamu v sobotu. Predtým zasiahol Filipíny a čínsky ostrov Chaj-nan.



V pondelok sa v provincii Phu To na severe krajiny zrútil most cez Červenú rieku, informoval vo vyhlásení Ľudový výbor s tým, že po nešťastí je osem ľudí nezvestných.



Úrady následne zakázali alebo obmedzili dopravu po ďalších mostoch cez rieku, informovali štátne médiá. Hladina Červenej rieky rýchlo stúpa, napísala vláda v utorok na svojom profile na sociálnej sieti Facebook.