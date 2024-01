Vo Vietname sa začal súd s takmer 100 obvinenými z terorizmu

Hanoj 16. januára (TASR) - V utorok sa vo Vietname začal desaťdňový súdny proces s takmer 100 obvinenými z terorizmu po minuloročnom útoku, pri ktorom zahynulo deväť ľudí. Obvinení patria do vietnamskej degarskej etnickej menšiny a údajne chceli zvrhnúť vládu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Vlani v júni zaútočila skupina motorkárov so strelnými zbraňami na politické ústredie a policajné úrady vo vietnamskom okrese Cu Kuin v provincii Dak Lak. O život vtedy prišli štyria policajti, dvaja úradníci a traja civilisti.



Obvineniam z terorizmu čelí 98 útočníkov, ďalšieho jednotlivca obvinili z ukrývania zločincov a jednu osobu zo sprostredkovania nelegálnej migrácie. Súdny proces sa koná vo väzení, kde sú zadržiavaní. Šiestich súdia v neprítomnosti a je na nich vydaný medzinárodný zatykač.



"Tento prípad je mimoriadne vážny... Teroristi chceli zvrhnúť vládu a vytvoriť takzvaný degarský štát," uviedol podpredseda ľudového výboru v provincii Dak Lak.



Obvinení sa počas vyšetrovania priznali, no tvrdili, že boli k útoku donútení. Za terorizmus im vo Vietname hrozí trest smrti. Jednotlivci nesmú vo Vietname vlastniť strelné zbrane a ozbrojené násilie je tam mimoriadne ojedinelé.



Príslušníci degarskej menšiny obývajú oblasť vietnamskej Centrálnej vysočiny. Obyvatelia sú tam dlhodobo nespokojní s viacerými záležitosťami, medzi ktoré patrí napríklad právo na vlastníctvo pôdy.



Vietnamské orgány označujú prívržencov protestantizmu v Centrálnej vysočine ako "degarských protestantov". Táto skupina sa podľa nich usiluje o autonómiu od štátu.