< sekcia Zahraničie
Vo Vietname sa začal zjazd Komunistickej strany
Formálne oznámenie zloženia nového vedenia strany sa očakáva v nedeľu.
Autor TASR
Hanoj 19. januára (TASR) - Vo Vietname sa v pondelok začal 14. zjazd vládnucej Komunistickej strany, na ktorom si delegáti zvolia nový ústredný výbor a predsedu na roky 2026 - 2030. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Zjazd potrvá do nedele a v krajine s jedinou politickou stranou ide každých päť rokov o jedno z najdôležitejších politických podujatí. V Hanoji sa zišlo približne 1600 delegátov z celej krajiny na sérii uzavretých zasadnutí v Národnom kongresovom centre. Zvolia 200-členný výbor strany dohliadajúci na ústredné štátne inštitúcie, ktorý si následne zvolí užšie vedenie - politbyro rozhodujúce o najvyšších predstaviteľoch krajiny.
Vietnam na rozdiel od iných komunistických systémov formálne dodržiava model kolektívneho vedenia. Krajinu oficiálne riadi päť „pilierov“ - generálny tajomník, prezident, premiér, predseda Národného zhromaždenia a od roku 2025 stály tajomník Sekretariátu strany. Pred zjazdom sa šírili špekulácie o tom, že súčasný generálny tajomník To Lam sa môže pokúsiť zlúčiť funkcie generálneho tajomníka a prezidenta, čím by potenciálne koncentroval svoju moc do jednej funkcie, píše DPA.
Formálne oznámenie zloženia nového vedenia strany sa očakáva v nedeľu. V okolí Národného kongresové centra sa sprísnili bezpečnostné opatrenia - zvýšila sa vojenská a policajná prítomnosť, postavili uzávery ciest a v okolí sa nasadili rušičky signálu mobilných telefónov.
Zjazd potrvá do nedele a v krajine s jedinou politickou stranou ide každých päť rokov o jedno z najdôležitejších politických podujatí. V Hanoji sa zišlo približne 1600 delegátov z celej krajiny na sérii uzavretých zasadnutí v Národnom kongresovom centre. Zvolia 200-členný výbor strany dohliadajúci na ústredné štátne inštitúcie, ktorý si následne zvolí užšie vedenie - politbyro rozhodujúce o najvyšších predstaviteľoch krajiny.
Vietnam na rozdiel od iných komunistických systémov formálne dodržiava model kolektívneho vedenia. Krajinu oficiálne riadi päť „pilierov“ - generálny tajomník, prezident, premiér, predseda Národného zhromaždenia a od roku 2025 stály tajomník Sekretariátu strany. Pred zjazdom sa šírili špekulácie o tom, že súčasný generálny tajomník To Lam sa môže pokúsiť zlúčiť funkcie generálneho tajomníka a prezidenta, čím by potenciálne koncentroval svoju moc do jednej funkcie, píše DPA.
Formálne oznámenie zloženia nového vedenia strany sa očakáva v nedeľu. V okolí Národného kongresové centra sa sprísnili bezpečnostné opatrenia - zvýšila sa vojenská a policajná prítomnosť, postavili uzávery ciest a v okolí sa nasadili rušičky signálu mobilných telefónov.