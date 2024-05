Vo Vietname zatkli 20 ľudí za nelegálne ovládnutie účtov na Facebooku

Hanoj 8. mája (TASR) - Vietnamská polícia zatkla 20 ľudí za krádež a nelegálnu kontrolu nad desiatkami tisíc účtov na Facebooku. Informovali o tom v stredu štátne médiá, podľa ktorých z toho mala zločinecká skupina zisk takmer 4 milióny eur. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Zatknutých obvinili z výroby a šírenia malvéru s cieľom ovládnuť viac ako 25.000 obchodných účtov s vysokou hodnotou. Podľa doterajšieho vyšetrovania bol šéfom skupiny 31-ročný Dang Dinh Son, ktorý si kúpil zdroj malvéru za 1200 dolárov a pomocou neho kradol na Facebooku informácie o používateľských účtoch.



Muž z vietnamskej provincie Nam Dinh s malvérom ovládol dve populárne fanúšikovské stránky na Facebooku pre úpravu fotografií – "Art Bay AI" a "Evoto Studio", uviedli štátne médiá. Následne skupiny lákali používateľov Facebooku, aby si stiahli a nainštalovali aplikáciu, ktorej malvér by prenikol do ich zariadení. Ukradnuté údaje boli prenesené na server kontrolovaný Sonom a potom distribuované do piatich skupín na sieti Telegram. Členom jeho tímu to umožnilo ovládnuť cudzie používateľské účty.



Účty na Facebooku s vysokou hodnotou gang predal, menej bonitné účty používal na zobrazovanie reklám.



Podľa webu Statista bol v apríli Vietnam celosvetovo na 7. mieste z hľadiska celkového počtu používateľov Facebooku.