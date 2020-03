Vo Vietname zavedú celoštátnu karanténu

Hanoj 31. marca (TASR) - V celom Vietname bude až do 15. apríla platiť celoštátna karanténa s cieľom zastaviť šírenie nového koronavírusu. Informoval o tom v utorok premiér Nguyen Xuan Phuc.



Od stredy budú zakázané zhromaždenia viac ako dvoch ľudí a všetci obyvatelia budú požiadaní, aby neopúšťali svoje domovy. Môžu tak urobiť iba v nevyhnutných prípadoch, ak si chcú napríklad nakúpiť potraviny a lieky.



Svoje domovy môžu tiež opustiť osoby pracujúce pre podniky poskytujúce základné služby, pričom musia zachovávať dvojmetrové rozstupy a nesmú byť vo viac než 20-členných skupinách.



V stredu sa tiež v podstate zastaví verejná doprava. Všetci obyvatelia by mali zostať so svojimi rodinami vo svojich dedinách, komúnach alebo štvrtiach.



Takéto opatrenie týkajúce sa obmedzenia sociálnych kontaktov je najprísnejšie doteraz prijaté v tomto juhoázijskom štáte, keďže začína narastať počet prípadov nákazy koronavírusom. Doposiaľ bola zavedená karanténa iba v jednotlivých komunitách alebo uliciach.



Vo Vietname zatiaľ zaznamenali 204 prípadov ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2. Dosiaľ nik nákaze nepodľahol. U dvoch pacientov, ktorí sú v Hanoji v kritickom stave, vidieť známky zlepšenia zdravotného stavu, dodáva agentúra DPA.