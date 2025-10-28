< sekcia Zahraničie
Vo Vietname zaznamenali nový rekordný počet zrážok
V meste Hue prinútili zaplavené cesty obyvateľov používať na prepravu člny a podľa miestnych obyvateľov došlo aj k výpadkom elektrickej energie.
Autor TASR
Hanoj 28. októbra (TASR) - V meste Hue v strednom Vietname napršalo v priebehu 24 hodín 1,7 metra zrážok, čo predstavuje nový národný rekord, potvrdilo v utorok tamojšie ministerstvo životného prostredia. Región od víkendu bojuje s prívalovými dažďami, ktoré spôsobili rozsiahle povodne, píše TASR podľa agentúr AFP a DPA.
„Od 19.00 h miestneho času v nedeľu do 19.00 h v pondelok (13.00 h SEČ) zaznamenali tri meracie stanice rekordný úhrn zrážok 1,7 metra, 1,1 metra a viac ako jeden meter,“ uviedol vietnamský rezort životného prostredia vo vyhlásení. Predošlý zrážkový rekord 0,99 metra v priebehu 24 hodín zaznamenali podľa ministerstva v roku 1999.
Pobrežné oblasti stredného Vietnamu zasiahol silný dážď už cez víkend. Úrady pre počasie uzavreli školy a viac ako 8600 ľudí zo štyroch provincií bolo od soboty pre hrozbu záplav a zosuvov pôdy evakuovaných, uviedlo ministerstvo životného prostredia.
V meste Hue prinútili zaplavené cesty obyvateľov používať na prepravu člny a podľa miestnych obyvateľov došlo aj k výpadkom elektrickej energie.
Zrážky a povodne Vietnam zasiahli len niekoľko týždňov po tom, ako si tajfún Bualoi na severe krajiny vyžiadal desiatky obetí, pripomína DPA.
