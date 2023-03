Vo Vietname zhabali sedem ton slonoviny pašovanej z Angoly

Hanoj 21. marca (TASR) - Vietnamské úrady v pondelok zhabali sedem ton slonoviny pašovanej z Angoly, čo je najväčší "úlovok" tohto druhu za posledné roky, informovala agentúra AFP.



Colníci v prístavnom meste Haiphong vzdialenom 100 kilometrov od Hanoja našli kontraband v kontajneri, ktorý bol deklarovaný na prepravu arašidov.



Podľa úradov bol náklad do Vietnamu prepravený cez Singapur.



Kly a iné časti sloních tiel sú v niektorých častiach Ázie cenené ako talizmany a používajú sa aj v tradičnej medicíne - a to i napriek tomu, že chýbajú vedecké dôkazy o ich liečivých vlastnostiach.



Vietnam oficiálne zakázal obchod so slonovinou ešte v roku 1992, ale zostal dôležitým dopravným uzlom pre nelegálny prevoz voľne žijúcich zvierat.



Mimovládna organizácia Education for Nature Vietnam, ktorá sa zaoberá ochranou voľne žijúcich živočíchov, vo svojej správe za rok 2021 konštatovala, že od roku 2018 bolo v najväčších vietnamských prístavoch zadržaných viac ako 60 ton slonoviny, šupín šupinavcov a rohov nosorožcov.