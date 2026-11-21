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Vo Virgínii zaznamenali prvé úmrtie na osýpky od roku 1978
Vek dieťaťa ministerstva s odôvodnením, že chce chrániť súkromie rodiny, nešpecifikovalo, uviedlo len, že malo od nula do štyroch rokov.
Autor TASR
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Richmond 21. novembra (TASR) — V americkom štáte Virgínia zomrelo malé dieťa, u ktorého potvrdili nákazu osýpkami. Ide o prvé úmrtie súvisiace s týmto ochorením v tomto štáte od roku 1978 a zároveň prvé v tomto roku. V piatok to oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva (VDH). TASR o tom informuje na základe správy portálu The Hill.
Vek dieťaťa ministerstva s odôvodnením, že chce chrániť súkromie rodiny, nešpecifikovalo, uviedlo len, že malo od nula do štyroch rokov. Nie je tiež známe, či bolo očkované.
Počet prípadov nákazy osýpkami vo Virgínii naďalej rastie, a to najmä v strednej časti štátu. K 19. novembru tam evidovali 220 prípadov, z toho 40 u detí mladších ako päť rokov a 75 u detí vo veku od päť do 12 rokov. Až 179 nakazených nebolo zaočkovaných, pri 39 nebol stav očkovania známy. Ochorenie zaznamenali aj u dvoch zaočkovaných ľudí.
Najviac prípadov evidujú v okrese Buckingham, kde ich bolo 127. V susednom okrese Charlotte zaznamenali 34 prípadov.
Úmrtie bolo oznámené niekoľko dní po tom, čo úrady potvrdili nákazu osýpkami u ďalšieho dieťaťa predškolského veku. Pacienta ošetrovali v zdravotníckom centre UVA Health University Medical Center v Charlottesville. Ministerstvo zatiaľ neuviedlo, či tieto dva prípady spolu súvisia.
V samostatnom piatkovom oznámení VDH informovalo, že v najviac postihnutých oblastiach od 17. októbra pribudlo 41 nových prípadov. Všetci nakazení neboli zaočkovaní alebo ich stav očkovania nebol známy.
Osýpky môžu spôsobiť závažné komplikácie vrátane zápalu pľúc a zápalu mozgu. Vírus môže poškodzovať aj bunky imunitného systému, čím zvyšuje náchylnosť na infekcie, voči ktorým si organizmus už predtým vytvoril ochranu. Vyššie riziko vážneho priebehu ochorenia majú deti mladšie ako päť rokov, tehotné ženy a ľudia s oslabenou imunitou.
Hlavnou ochranou pred osýpkami zostáva vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR). Podľa VDH poskytujú dve dávky vakcíny približne 97-percentnú ochranu pred osýpkami.
Úmrtie vo Virgínii prišlo v čase, keď Spojené štáty po 26 rokoch prišlo o status krajiny, v ktorej boli osýpky eliminované. Epidémia si vyžiadala obete aj v ďalších štátoch vrátane Pensylvánie, Wisconsinu a New Yorku.
Vek dieťaťa ministerstva s odôvodnením, že chce chrániť súkromie rodiny, nešpecifikovalo, uviedlo len, že malo od nula do štyroch rokov. Nie je tiež známe, či bolo očkované.
Počet prípadov nákazy osýpkami vo Virgínii naďalej rastie, a to najmä v strednej časti štátu. K 19. novembru tam evidovali 220 prípadov, z toho 40 u detí mladších ako päť rokov a 75 u detí vo veku od päť do 12 rokov. Až 179 nakazených nebolo zaočkovaných, pri 39 nebol stav očkovania známy. Ochorenie zaznamenali aj u dvoch zaočkovaných ľudí.
Najviac prípadov evidujú v okrese Buckingham, kde ich bolo 127. V susednom okrese Charlotte zaznamenali 34 prípadov.
Úmrtie bolo oznámené niekoľko dní po tom, čo úrady potvrdili nákazu osýpkami u ďalšieho dieťaťa predškolského veku. Pacienta ošetrovali v zdravotníckom centre UVA Health University Medical Center v Charlottesville. Ministerstvo zatiaľ neuviedlo, či tieto dva prípady spolu súvisia.
V samostatnom piatkovom oznámení VDH informovalo, že v najviac postihnutých oblastiach od 17. októbra pribudlo 41 nových prípadov. Všetci nakazení neboli zaočkovaní alebo ich stav očkovania nebol známy.
Osýpky môžu spôsobiť závažné komplikácie vrátane zápalu pľúc a zápalu mozgu. Vírus môže poškodzovať aj bunky imunitného systému, čím zvyšuje náchylnosť na infekcie, voči ktorým si organizmus už predtým vytvoril ochranu. Vyššie riziko vážneho priebehu ochorenia majú deti mladšie ako päť rokov, tehotné ženy a ľudia s oslabenou imunitou.
Hlavnou ochranou pred osýpkami zostáva vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR). Podľa VDH poskytujú dve dávky vakcíny približne 97-percentnú ochranu pred osýpkami.
Úmrtie vo Virgínii prišlo v čase, keď Spojené štáty po 26 rokoch prišlo o status krajiny, v ktorej boli osýpky eliminované. Epidémia si vyžiadala obete aj v ďalších štátoch vrátane Pensylvánie, Wisconsinu a New Yorku.