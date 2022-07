Vo Vizoviciach sa začal medzinárodný rockový festival Masters of Rock

Vizovice 7. júla (TASR) - Vo štvrtok sa začal v meste Vizovice v Zlínskom kraji štvordňový medzinárodný rockový festival, ktorý je podľa organizátorov najväčším rockovým open-air podujatím v Česku. S výnimkou covidovej prestávky sa koná pravidelne od roku 2003. Tento ročník otvorila vizovická skupina Fleret. TASR o tom informuje na základe článku servera iDNES.cz.



Novinkou tohto ročníka bude pódium – doteraz najväčšie v histórii festivalu. Vedenie ho muselo zabezpečiť pre skupinu Judas Priest, ktorá je jednou z hlavných hviezd tohto ročníka a podľa riaditeľa Masters of Rock Jiřího Darona by bez neho nevystúpila. "Je väčšie, širšie, nad pódiom je poloblúk a po oboch stranách výškové LED steny. Naviac je veľmi bezpečné, odolá aj prípadnej víchrici," vysvetlil Daron.



Ďalšou hviezdou festivalu je fínska skupina Nightwish, ktorá zahrá na záver podujatia. "Privezú veľkú LED stenu, ktorá bude za nimi na pódiu a bude to silný audiovizuálny zážitok," povedal riaditeľ festivalu. Okrem nich vyzdvihol aj nemeckú skupinu Heaven Shall Burn, austrálsko-amerických The Dead Daisies či medzinárodnú heavymetalovú skupinu Beast in Black. "Dodržíme našu špeciálnu tradíciu koncertov s filharmóniou, keď spolu s pražským symfonickým orchestrom vystúpi Visions of Atlantis," dodal Daron.



Festivalový priemysel musí čeliť dôsledkom covidu aj teraz. "Počas dvoch rokov, keď bola naša činnosť zakázaná, stratilo mnoho firiem kľúčových zamestnancov, bez ktorých nie je možné usporiadať hudobnú prehliadku," povedal Daron. Ide napríklad o zvukárov, osvetľovačov či staviteľov pódií.



Ďalším problémom je výrazný nárast nákladov za dopravu, energie či mzdy. Z tohto dôvodu sa zvýšili aj ceny vstupeniek. Náklady v porovnaní s rokom 2019 sú podľa riaditeľa festivalu dvojnásobné. Organizátori však napriek tomu pozorujú zvýšený záujem o všetky hudobné podujatia a na festivale očakávajú 25.000 návštevníkov. "Máme za sebou dve premárnené letá v dôsledku covidu a čakanie na festivaly bolo veľmi dlhé," povedal Daron.