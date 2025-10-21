< sekcia Zahraničie
V kabinete novej japonskej premiérky Takaičiovej budú dve ženy
Nová 64-ročná predsedníčka vlády uviedla, že dúfa, že prispeje k zvýšeniu povedomia o zdravotných problémoch žien.
Autor TASR
Tokio 21. októbra (TASR) - Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová v utorok vymenovala do svojho 19-členného kabinetu „len“ dve ženy. V minulosti pritom avizovala že zastúpenie žien v jej vláde bude na úrovni „severských“ krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Jednou z nich je Satsuki Katajamaová, ktorú premiérka vymenovala do úradu ministerky financií. Rezort ekonomickej bezpečnosti prevzala Kimi Onodaová.
Takaičiová v septembri vyhlásila, že rodová rovnováha v jej kabinete a výkonnom výbore jej vládnucej strany „bude porovnateľná s rodovou rovnováhou v severských krajinách“. V japonskej politike a na riadiacich pozíciách sú však ženy vzácnosťou, konštatuje AFP. Krajina sa v správe Svetového ekonomického fóra o rodovej nerovnosti za rok 2025 umiestnila na 118. mieste zo 148. Prvé tri miesta obsadili severské krajiny Island, Fínsko a Nórsko.
Novým ministrom zahraničných vecí sa stal Tošimitsu Motegi. Zaslúžil sa o uzavretie obchodnej dohody s prvou administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Nový minister obrany Šindžiro Koizumi bol zase hlavným rivalom novej premiérky v nedávnych voľbách predsedu Liberálnodemokratickej strany (LDP), ktoré nakoniec vyhrala práve Takaičiová.
Tajomníkom vládneho kabinetu sa stal Minoru Kihara - bývalý minister obrany.
Nová 64-ročná predsedníčka vlády uviedla, že dúfa, že prispeje k zvýšeniu povedomia o zdravotných problémoch žien. Otvorene pritom hovorila aj o vlastných skúsenostiach s menopauzou.
Stále je však považovaná za konzervatívnu političku. Odmieta revíziu zákona z 19. storočia, ktorý vyžaduje, aby manželské páry mali rovnaké priezvisko. Presadzuje tiež, aby cisárska rodina zachovala nástupníctvo výlučne po mužskej línii.
