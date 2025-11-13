< sekcia Zahraničie
Vo vlaku do Flensburgu zadržali podozrivého s väzbami na Hamas
V prípade podozrivého ide o Mahmúda Z. narodeného v Libanone. K jeho zadržaniu došlo pri pokuse prekročiť dánsko-nemecké hranice.
Autor TASR
Berlín 13. novembra (TASR) - Nemecká polícia v spolupráci so Spolkovým úradom na ochranu ústavy (BKA) zadržala vo štvrtok ráno vo vlaku smerom do mesta Flensburg ďalšieho podozrivého v súvislosti s palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje na základe správy na portáli denníka Bild.
V prípade podozrivého ide o Mahmúda Z. narodeného v Libanone. K jeho zadržaniu došlo pri pokuse prekročiť dánsko-nemecké hranice.
Podľa vyšetrovateľov bol Mahmúd Z. sprostredkovateľom v zbrojárskych obchodoch Hamasu. V auguste údajne kúpil v spolkovej krajine Hesensko od nedávno zadržanej osoby útočnú pušku, osem pištolí a viac než 600 nábojov, ktoré následne previezol do Berlína. Tam ich odovzdal ďalšiemu podozrivému, ktorý bol zatknutý 1. októbra.
Zbrane boli zrejme určené na plánované atentáty Hamasu na izraelské alebo židovské inštitúcie v Nemecku a Európe, píše Bild.
Najnovšie zadržaný podozrivý Libanončan sa pred vyšetrujúceho sudcu, ktorý bude rozhodovať o jeho väzbe, postaví v piatok 14. novembra.
V prípade podozrivého ide o Mahmúda Z. narodeného v Libanone. K jeho zadržaniu došlo pri pokuse prekročiť dánsko-nemecké hranice.
Podľa vyšetrovateľov bol Mahmúd Z. sprostredkovateľom v zbrojárskych obchodoch Hamasu. V auguste údajne kúpil v spolkovej krajine Hesensko od nedávno zadržanej osoby útočnú pušku, osem pištolí a viac než 600 nábojov, ktoré následne previezol do Berlína. Tam ich odovzdal ďalšiemu podozrivému, ktorý bol zatknutý 1. októbra.
Zbrane boli zrejme určené na plánované atentáty Hamasu na izraelské alebo židovské inštitúcie v Nemecku a Európe, píše Bild.
Najnovšie zadržaný podozrivý Libanončan sa pred vyšetrujúceho sudcu, ktorý bude rozhodovať o jeho väzbe, postaví v piatok 14. novembra.