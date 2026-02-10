< sekcia Zahraničie
Vo vlaku došlo k ďalšiemu napadnutiu sprievodcu
Autor TASR
Stuttgart 10. februára (TASR) - Približne týždeň po tom, ako zamestnanec nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn zomrel na následky zranení, ktoré utrpel po útoku 26-ročného cestujúceho v regionálnom vlaku, napadol iný páchateľ v Nemecku 42-ročnú sprievodkyňu. V utorok o tom informovala tamojšia polícia, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Sprievodkyňa kontrolovala v nedeľu lístky vo vlaku, ktorý išiel zo Stuttgartu do Crailsheimu. Podľa spolkovej polície žena natrafila na 21-ročného cestujúceho bez lístka a požiadala ho, aby zaplatil pokutu. Podozrivý sa však k sprievodkyni priblížil, napľul jej na nohu a podľa svedkov sa ju pokúsil udrieť fľašou do brucha. Potom z miesta činu ušiel.
Polícia začala vyšetrovanie pokusu o ublíženie na zdraví a požiadala svedkov o spoluprácu.
K incidentu došlo menej ako týždeň po smrtiacom útoku na sprievodcu vlaku, ktorý bol podľa národného železničného dopravcu prvým takýmto prípadom v histórii firmy.
Tridsaťšesťročného zamestnanca počas kontroly cestovných lístkov napadol cestujúci v regionálnom vlaku, ktorý odchádzal zo stanice Landstuhl juhozápadne od Frankfurtu, po tom, čo ho zamestnanec vyzval na opustenie vlaku. Ostatní pasažieri poskytli sprievodcovi prvú pomoc. Záchranári ho následne previezli do nemocnice v kritickom stave, kde neskôr zomrel.
Podľa policajnej hovorkyne podozrivého gréckeho občana žijúceho v Nemecku zadržali na mieste činu. Podozrivý povedal orgánom, že žije v Luxembursku. Podľa prvých zistení pri útoku nepoužil zbraň a nemal v Nemecku záznam v registri trestov.
