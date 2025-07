INCIDENT VO VLAKU: V Bavorsku zaútočil Sýrčan na svojich krajanov

Mníchov 4. júla (TASR) — Páchateľom, ktorý vo štvrtok popoludní zaútočil kladivom a sekerou na cestujúcich v rýchliku ICE z Hamburgu do Viedne, bol 20-ročný Sýrčan. Zranil celkovo štyri osoby vrátane troch krajanov, pričom sám utrpel zranenia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann vo štvrtok večer uviedol, že zatiaľ nie sú k dispozícii nijaké indície o tom, že by tento čin súvisel s extrémizmom. Nie je známy motív činu ani to, či sa páchateľ a obete poznali.



„Na základe toho, čo doteraz vieme, s nimi bezprostredne predtým hovoril,“ povedal Herrmann. Predpokladá, že útočník prinajmenšom vedel, že ide tiež o Sýrčanov.



Podľa Herrmanna sú medzi zranenými žena zo Sýrie a jej syn, ako aj ďalší Sýrčan a štvrtá osoba. Polícia uviedla, že zranení sú vo veku 15, 24, 38 a 51 rokov.



Herrmann ďalej uviedol, že útočník je utečenec s povolením na pobyt v Rakúsku; bavorské vyšetrovacie orgány preto spolupracujú s rakúskymi úradmi. Vo vlaku do Viedne sa zdržiaval legálne.



Rýchlik, v ktorom sa nachádzalo približne 500 cestujúcich, po útoku zastavil uprostred trate neďaleko Straßkirchenu v Dolnom Bavorsku. Najmenej jeden cestujúci útočníka premohol a privolaní policajti ho zatkli. V piatok by mali predviesť pred sudcu, ktorý rozhodne o tom, či pôjde do väzby.