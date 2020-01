Vo vlaku zatkli agresívneho muža kričiaceho Alláhu akbar

Amsterdam 8. januára (TASR) - Holandská polícia zatkla v stredu muža, ktorý sa správal "agresívne" vo vlaku z Amsterdamu do Paríža, pričom údajne vykrikoval arabskú frázu "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Informovala o tom agentúra AFP.



Správanie nemenovaného cestujúceho vo veku 28 rokov malo za následok zastavenie vysokorýchlostného vlaku Thalys v holandskom Rotterdame. Tamojšia polícia uviedla, že muž nemal pri sebe zbrane a nespôsobil nikomu zranenia.



"Cestujúci počuli tohto muža, ako vykrikuje 'Alláhu akbar', a nakrátko vypukla panika," napísala polícia na Twitteri s tým, že výtržníka zatkla a prípad vyšetruje. Holandská vysielacia spoločnosť NOS zase citovala policajné vyhlásenie, podľa ktorého sa muž "správal zmätene a vykrikoval čudné veci".



Prevádzkovateľ holandských železníc Nederlandse Spoorwegen (NS) podľa miestnych médií oznámil, že predmetný vlak, ktorý odišiel z Amsterdamu o 06.15 h, pokračoval po polhodinovom zdržaní v jazde.



V auguste 2015 zaútočil na ľudí vo vlaku Thalys z Amsterdamu do Paríža marocký džihádista ozbrojený strelnými zbraňami a orezávačom. Premohli ho traja americkí dovolenkári, z ktorých dvaja boli príslušníkmi americkej armády. Útočník Ajúb Chazání plnil príkazy Abdelhamida Abaaouda, vedúceho člena bunky organizácie Islamský štát (IS), ktorá následne v novembri 2015 uskutočnila teroristické útoky v Paríži.