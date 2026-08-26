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Vo vlasteneckom tábore pri Omsku boli deti údajne bité a šikanované
Rodinný priateľ pod podmienkou anonymity ruskej redakcii RFE/RL povedal, že na trestoch v najnovšom prípade sa podieľali aj dospelí v tábore.
Autor TASR
Moskva 26. augusta (TASR) - Deti v letnom tábore Bogatyrskaja zastava (Bohatierska základňa) neďaleko sibírskeho mesta Omsk, ktorý financoval prezidentský grantový fond, boli údajne bité a podrobované fyzickým trestom. Oblastný vyšetrovací výbor začal prešetrovať „nezákonné konanie voči maloletej osobe“, ale úrady zatiaľ nikoho neobvinili. TASR o tom píše podľa Rádia Slobodná Európa (RFE/RL).
Obvinenia sa objavili v júli, keď sa 11-ročný chlapec vrátil z tábora s modrinami po celom tele a podľa príspevku jeho matky na sociálnych sieťach mu diagnostikovali kompresnú zlomeninu chrbtice. Uviedla, že syn sa táborovému zdravotníkovi a vedúcemu opakovane sťažoval na bolesti chrbta, ale nič neurobili.
Oľga Belková povedala, že jej syna opakovane bili traja starší chlapci. Bál sa sťažovať, pretože násilie sa zhoršilo, keď vyhľadal pomoc. RFE/RL nemohla nezávisle overiť správy o zneužívaní.
Za posledných 19 rokov bolo v tábore viac ako 4800 detí. Jeho cieľom je „vychovať budúcich bojovníkov obrancov vlasti“ a je zameraný na vojenský výcvik, boj zblízka, hádzanie nožmi, maskovanie, rádiovú komunikáciu, drony a zvládanie prekážkovej dráhy. Tento rok získal z prezidentského fondu dotáciu v prepočte približne 60.000 dolárov.
Rodinný priateľ pod podmienkou anonymity ruskej redakcii RFE/RL povedal, že na trestoch v najnovšom prípade sa podieľali aj dospelí v tábore. „Naliali mu do úst tekuté mydlo. Hodiny vracal,“ povedal.
Bogatyrskaja zastava funguje ako detský tábor v spolupráci s Omskou eparchiou ruskej pravoslávnej cirkvi. Prevádzkujú ho manželia Iľja a Jelena Češegorovovci. V rozhovore z roku 2024 uviedli, že zameraním je fyzická príprava a základný vojenský výcvik. Iľja tiež uznal, že môže byť pre deti náročný.
Po zverejnení chlapcovho príbehu dve iné rodiny pre RFE/RL uviedli, že aj ich deti boli v tábore v rokoch 2024 a 2025 bité alebo vystavené fyzickým trestom. Organizátori tábora na žiadosti RFE/RL o vyjadrenie nereagovali.
Výpovede rodičov obsahujú podobné detaily vrátane úderov do hrude (deti ho nazývali „lámanie preglejky“), liatia tekutého mydla do úst a šikanovania mladších detí staršími, proti čomu dospelý personál nezasiahol.
Jedna z matiek pre RFE/RL povedala, že jej desaťročný syn sa v roku 2024 vrátil z tábora s veľkou modrinou na chrbte. Prezradil, že starší chlapci „ich udierali päsťami do hrude a velitelia sa prizerali“, tvrdila. Deťom bolo povedané, že takéto zaobchádzanie predstavuje „vojenské tradície“ a mali by si na to zvyknúť, pretože „keď vyrastú, budú vojakmi“.
Tábor čelil problémom v roku 2010, keď 14-ročný chlapec utrpel kompresné zlomeniny piatich stavcov. V roku 2016 úrady dočasne pozastavili prevádzku tábora pre porušenia hygienických a bezpečnostných predpisov.
Obvinenia sa objavili v júli, keď sa 11-ročný chlapec vrátil z tábora s modrinami po celom tele a podľa príspevku jeho matky na sociálnych sieťach mu diagnostikovali kompresnú zlomeninu chrbtice. Uviedla, že syn sa táborovému zdravotníkovi a vedúcemu opakovane sťažoval na bolesti chrbta, ale nič neurobili.
Oľga Belková povedala, že jej syna opakovane bili traja starší chlapci. Bál sa sťažovať, pretože násilie sa zhoršilo, keď vyhľadal pomoc. RFE/RL nemohla nezávisle overiť správy o zneužívaní.
Za posledných 19 rokov bolo v tábore viac ako 4800 detí. Jeho cieľom je „vychovať budúcich bojovníkov obrancov vlasti“ a je zameraný na vojenský výcvik, boj zblízka, hádzanie nožmi, maskovanie, rádiovú komunikáciu, drony a zvládanie prekážkovej dráhy. Tento rok získal z prezidentského fondu dotáciu v prepočte približne 60.000 dolárov.
Rodinný priateľ pod podmienkou anonymity ruskej redakcii RFE/RL povedal, že na trestoch v najnovšom prípade sa podieľali aj dospelí v tábore. „Naliali mu do úst tekuté mydlo. Hodiny vracal,“ povedal.
Bogatyrskaja zastava funguje ako detský tábor v spolupráci s Omskou eparchiou ruskej pravoslávnej cirkvi. Prevádzkujú ho manželia Iľja a Jelena Češegorovovci. V rozhovore z roku 2024 uviedli, že zameraním je fyzická príprava a základný vojenský výcvik. Iľja tiež uznal, že môže byť pre deti náročný.
Po zverejnení chlapcovho príbehu dve iné rodiny pre RFE/RL uviedli, že aj ich deti boli v tábore v rokoch 2024 a 2025 bité alebo vystavené fyzickým trestom. Organizátori tábora na žiadosti RFE/RL o vyjadrenie nereagovali.
Výpovede rodičov obsahujú podobné detaily vrátane úderov do hrude (deti ho nazývali „lámanie preglejky“), liatia tekutého mydla do úst a šikanovania mladších detí staršími, proti čomu dospelý personál nezasiahol.
Jedna z matiek pre RFE/RL povedala, že jej desaťročný syn sa v roku 2024 vrátil z tábora s veľkou modrinou na chrbte. Prezradil, že starší chlapci „ich udierali päsťami do hrude a velitelia sa prizerali“, tvrdila. Deťom bolo povedané, že takéto zaobchádzanie predstavuje „vojenské tradície“ a mali by si na to zvyknúť, pretože „keď vyrastú, budú vojakmi“.
Tábor čelil problémom v roku 2010, keď 14-ročný chlapec utrpel kompresné zlomeniny piatich stavcov. V roku 2016 úrady dočasne pozastavili prevádzku tábora pre porušenia hygienických a bezpečnostných predpisov.