Vo vlne útokov v Perzskom zálive dostal zásah aj prístav v Ománe

Dym stúpa po iránskom útoku dronov v prístavnej oblasti Dubaja v Spojených arabských emirátoch, nedeľa 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

Iránske útoky v oblasti Perzského zálivu vyvolali obavy z širšieho konfliktu a otriasli regiónom, ktorý bol dlho považovaný za oázu mieru a bezpečnosti na turbulentnom Blízkom východe.

Maskat 1. marca (TASR) - Terčom útoku dronov sa v nedeľu stal aj sultanát Omán, ktorý sprostredkúval rozhovory medzi USA a Iránom. Nemenovaný bezpečnostný zdroj informoval, že zásahy hlásili z obchodného prístavu Dakm. Správu o tom priniesla agentúra AFP, ktorá zdôraznila, že ide o vôbec prvý útok na Omán od soboty, keď Irán spustil v Perzskom zálive svoju odvetu za sobotňajšie koordinované útoky Spojených štátov a Izraela na svojom území.

Jeden z dronov v prístave Duqm zasiahol ubytovňu pre zamestnancov, pričom jedného z nich zranili. Trosky z druhého dronu dopadli v blízkosti palivových nádrží, pričom nespôsobili žiadne obete ani materiálne škody, uviedla ománska tlačová agentúra.

Americké veľvyslanectvo v Ománe v reakcii na najnovší vývoj požiadalo svojich zamestnancov, aby až do odvolania nevychádzali. Rovnaké odporúčanie veľvyslanectvo USA adresovalo v príspevku na sieti X aj radovým občanom USA nachádzajúcim v Ománe,

Irán totiž v Perzskom zálive útočí nielen na vojenské základne, ale aj na civilnú infraštruktúru. V hlavnom meste Spojených arabských emirátov - Abú Zabí - tak v sobotu zahynuli dvaja civilisti. Spravodajcovia AFP v nedeľu informovali o výbuchoch v Dubaji, bahrajnskom hlavnom meste Manáma i v Katare. Podľa úradov utrpeli v Dubaji dve osoby zranenia, keď trosky zo zostrelených dronov dopadli na bytové domy.
