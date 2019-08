Vo vodách Stredozemného mora operuje nová loď na pomoc migrantom

Loď vyplávala ešte v sobotu z francúzskeho prístavného mesta Marseille s cieľom pomáhať migrantom, ktorí sa na ceste do Európy dostanú do problémov vo vodách Stredozemného mora.

Rím 9. augusta (TASR) - Nové plavidlo humanitárnych organizácií SOS Mediterranee a Lekári bez hraníc (MSF) - Ocean Viking - zachránilo v piatok v Stredozemnom mori prvýkrát skupinu migrantov v núdzi. Informovala o tom agentúra DPA.



"Ocean Viking práve dokončil záchranu (pasažierov) gumového člna v núdzi v medzinárodných vodách pri pobreží Líbye. Všetci sú v bezpečí na palube," uviedli obe organizácie na Twitteri.



Loď vyplávala ešte v sobotu z francúzskeho prístavného mesta Marseille s cieľom pomáhať migrantom, ktorí sa na ceste do Európy dostanú do problémov vo vodách Stredozemného mora.



V prípade oboch organizácií, ktoré až do minulého roka využívali plavidlo s názvom Aquarius, ide o prvú loď plaviacu sa pod nórskou vlajkou.



Podľa agentúry DPA zatiaľ nie je zrejmé, kam budú zachránení migranti odvezení. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je zároveň hlasným odporcom prijímania na mori zachránených migrantov, na Twitteri uviedol, že Ocean Viking sa nemá pokúšať o vplávanie do talianskych prístavov. Spomenul pritom 80 migrantov na palube.



Jeho rezort zároveň vyzval španielsku vládu, aby prijala ďalších 121 migrantov, ktorí sa nachádzajú na palube plavidla Open Arms patriacej španielskej mimovládnej organizácii Proactiva Open Arms (POA). Tá sa pôvodne taktiež snažila zakotviť v niektorom z talianskych prístavov.