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Vo vojenskej jednotke pri Kaliningrade bol vyhlásený falošný poplach
Rýchla reakcia služieb a následné vyšetrovacie a operatívne úkony viedli k zadržaniu dvoch podozrivých.
Autor TASR
Elblag 1. septembra (TASR) - Vo vojenskej jednotke v poľskom Varmsko-mazurskom vojvodstve na severovýchode krajiny bol v pondelok popoludní vyhlásený falošný poplach. Vojenská polícia následne v spolupráci s políciou zadržala dvoch poľských občanov podozrivých z jeho vyvolania. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia Vojenskej polície.
Na prípade pracuje oddelenie Vojenskej polície v Elblagu spolu s políciou v Elblagu pod dohľadom vojenského oddelenia Okresnej prokuratúry v Olsztyne. K falošnému poplachu došlo približne o 15.00 h. Rýchla reakcia služieb a následné vyšetrovacie a operatívne úkony viedli k zadržaniu dvoch podozrivých.
Vojenská polícia uviedla, že vyšetrovanie pokračuje a za vyvolanie falošného poplachu hrozí zadržaným trest odňatia slobody na šesť mesiacov až osem rokov.
Viac informácií o poplachu polícia neposkytla. Mesto Elblag sa nachádza približne 50 kilometrov od hraníc s ruskou Kaliningradskou oblasťou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Na prípade pracuje oddelenie Vojenskej polície v Elblagu spolu s políciou v Elblagu pod dohľadom vojenského oddelenia Okresnej prokuratúry v Olsztyne. K falošnému poplachu došlo približne o 15.00 h. Rýchla reakcia služieb a následné vyšetrovacie a operatívne úkony viedli k zadržaniu dvoch podozrivých.
Vojenská polícia uviedla, že vyšetrovanie pokračuje a za vyvolanie falošného poplachu hrozí zadržaným trest odňatia slobody na šesť mesiacov až osem rokov.
Viac informácií o poplachu polícia neposkytla. Mesto Elblag sa nachádza približne 50 kilometrov od hraníc s ruskou Kaliningradskou oblasťou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)