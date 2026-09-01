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Vo vojenskej jednotke pri Kaliningrade bol vyhlásený falošný poplach

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rýchla reakcia služieb a následné vyšetrovacie a operatívne úkony viedli k zadržaniu dvoch podozrivých.

Autor TASR
Elblag 1. septembra (TASR) - Vo vojenskej jednotke v poľskom Varmsko-mazurskom vojvodstve na severovýchode krajiny bol v pondelok popoludní vyhlásený falošný poplach. Vojenská polícia následne v spolupráci s políciou zadržala dvoch poľských občanov podozrivých z jeho vyvolania. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia Vojenskej polície.

Na prípade pracuje oddelenie Vojenskej polície v Elblagu spolu s políciou v Elblagu pod dohľadom vojenského oddelenia Okresnej prokuratúry v Olsztyne. K falošnému poplachu došlo približne o 15.00 h. Rýchla reakcia služieb a následné vyšetrovacie a operatívne úkony viedli k zadržaniu dvoch podozrivých.

Vojenská polícia uviedla, že vyšetrovanie pokračuje a za vyvolanie falošného poplachu hrozí zadržaným trest odňatia slobody na šesť mesiacov až osem rokov.

Viac informácií o poplachu polícia neposkytla. Mesto Elblag sa nachádza približne 50 kilometrov od hraníc s ruskou Kaliningradskou oblasťou.


(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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