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Vo vojenskej uniforme napadol Palestínčanov, Izrael ho zadržal
K útoku došlo 6. júna v palestínskom meste na severe Západného brehu.
Autor TASR
Tel Aviv 29. júla (TASR) - Izraelská polícia v stredu uviedla, že zadržala osadníka podozrivého z násilného napadnutia Palestínčanov na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Pri júnovom útoku mal na sebe oblečenú vojenskú uniformu, aj keď podľa polície nie je vojak v aktívnej službe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K útoku došlo 6. júna v palestínskom meste na severe Západného brehu. Na záberoch z miesta incidentu zverejnených izraelskými médiami je niekoľko útočníkov, ktorí zrazili dvoch Palestínčanov na zem a fyzicky ich napadli.
Jeden útočník mal na sebe uniformu a je vidieť ako opakovane udiera Palestínčana ležiaceho na zemi. „Podozrivý, ktorý má na zázname tohto útoku oblečenú vojenskú uniformu, a ktorý bol posledný mesiac na úteku, je zadržaný,“ uviedla polícia vo vyhlásení.
Muž mal podľa nej pri útoku vybavenie izraelských jednotiek „vrátane pušky M16 a strelnej zbrane“ a násilne napadol Palestínčanov, pričom niektorých následne museli ošetriť v nemocnici.
Polícia tvrdí, že útočník má okolo 20 rokov, je obyvateľom izraelskej osady na Západnom brehu Jordánu a je členom zásahovej jednotky - skupín ozbrojených civilistov, ktorí tvrdia, že zabezpečujú ochranu osád na tomto území. Vo vyhlásení zároveň objasnila, že podozrivý nie je vojakom v aktívnej službe.
V rámci vyšetrovania incidentu polícia zadržala niekoľko podozrivých. Na jednu osobu zapojenú do útoku podali obžalobu.
Na Západnom brehu Jordánu žijú približne tri milióny Palestínčanov, ktorí sú vystavení pravidelným násilnostiam zo strany izraelských osadníkov či bezpečnostných zložiek. Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 zahynulo pri izraelských útokoch na Západnom brehu najmenej 1097 Palestínčanov.
Izrael toto územie okupuje od roku 1967 a v súčasnosti tam žije viac než 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva považované za nelegálne. Osady sa napriek tomu rozrastajú a niektorí izraelskí politici otvorene vyzývajú na anexiu Západného brehu Jordánu.
K útoku došlo 6. júna v palestínskom meste na severe Západného brehu. Na záberoch z miesta incidentu zverejnených izraelskými médiami je niekoľko útočníkov, ktorí zrazili dvoch Palestínčanov na zem a fyzicky ich napadli.
Jeden útočník mal na sebe uniformu a je vidieť ako opakovane udiera Palestínčana ležiaceho na zemi. „Podozrivý, ktorý má na zázname tohto útoku oblečenú vojenskú uniformu, a ktorý bol posledný mesiac na úteku, je zadržaný,“ uviedla polícia vo vyhlásení.
Muž mal podľa nej pri útoku vybavenie izraelských jednotiek „vrátane pušky M16 a strelnej zbrane“ a násilne napadol Palestínčanov, pričom niektorých následne museli ošetriť v nemocnici.
Polícia tvrdí, že útočník má okolo 20 rokov, je obyvateľom izraelskej osady na Západnom brehu Jordánu a je členom zásahovej jednotky - skupín ozbrojených civilistov, ktorí tvrdia, že zabezpečujú ochranu osád na tomto území. Vo vyhlásení zároveň objasnila, že podozrivý nie je vojakom v aktívnej službe.
V rámci vyšetrovania incidentu polícia zadržala niekoľko podozrivých. Na jednu osobu zapojenú do útoku podali obžalobu.
Na Západnom brehu Jordánu žijú približne tri milióny Palestínčanov, ktorí sú vystavení pravidelným násilnostiam zo strany izraelských osadníkov či bezpečnostných zložiek. Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 zahynulo pri izraelských útokoch na Západnom brehu najmenej 1097 Palestínčanov.
Izrael toto územie okupuje od roku 1967 a v súčasnosti tam žije viac než 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva považované za nelegálne. Osady sa napriek tomu rozrastajú a niektorí izraelskí politici otvorene vyzývajú na anexiu Západného brehu Jordánu.