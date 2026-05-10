Vo vojne na Ukrajine zomrelo 352.000 Rusov
Autor TASR
Moskva 10. mája (TASR) - Celkový počet zabitých ruských vojakov od začiatku invázie na Ukrajinu do konca roka 2025 dosiahol 352.000. Na základe analýzy oficiálnych zoznamov mŕtvych, údajov z registra dedičských konaní a súdnych štatistík to uvádzajú nezávislé ruské weby Meduza, Mediazona a ruská služba BBC. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Najnovší odhad po prvýkrát zahŕňa nielen úmrtia registrované prostredníctvom matrík (261.000), ale aj približne 90.000 ľudí, ktorých za mŕtvych alebo nezvestných vyhlásili súdy.
Ako zdôrazňujú autori štúdie, najvyšší počet ľudských strát je v rokoch 2024 – 2025, keď boli vojenské operácie na Ukrajine najsilnejšie. Práve v tomto období začali súdy hromadne uznávať nezvestných v bojovej akcii za mŕtvych a za dva roky bolo podaných 86.000 žiadostí od vojenských jednotiek a príbuzných.
Nárast súdnych rozhodnutí sa zhoduje s tzv. extrémne oneskorenými zápismi do dedičského registra. Ide o prípady, keď sa dátum úmrtia od dátumu začatia konania líši o mnoho mesiacov. Pred vojnou na Ukrajine išlo o zriedkavé prípady, od februára 2022 do konca roka 2025 ich bolo viac ako 52.000.
Od decembra 2025 do apríla 2026 ruská armáda podľa ukrajinských odhadov stratila približne 156.700 mužov (zabití alebo zranení). V rovnakom období bolo naverbovaných 148.400 dobrovoľníkov, čiže sa znížila schopnosť Moskvy dopĺňať vojenský personál. Tieto údaje doteraz neboli nezávisle potvrdené, ale naznačujú ich aj ruské otvorené zdroje: počet dedičských konaní týkajúci sa mladých mužov vo veku 20 – 24 rokov v určitých týždňoch roku 2025 desaťkrát prekročil predvojnovú úroveň.
Výskumníci považujú svoj odhad 352.000 mŕtvych za minimálny údaj. Nezahŕňa bojovníkov z iných krajín, ani tých, ktorí boli nezvestní v druhej polovici roka 2025 a v ich prípade ešte neuplynula požadovaná súdna lehota. Neznámy zostáva aj osud desiatok tisíc ľudí, ktorých telá sa nenašli a ich príbuzní nepodali žalobu.
