< sekcia Zahraničie
Vo vojne proti Ukrajine zomrel prebehlík z SBU generálmajor V. Ľapkin
Autor TASR
Moskva 6. apríla (TASR) - Bývalý šéf oddelenia operačnej dokumentácie Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) generálmajor Vladimir Ľapkin zomrel 17. marca. Na sociálnej sieti o tom informoval prokremeľský propagandista Oleh Carev, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
„Voloďa zomrel v Severnom vojenskom okruhu, slúžil v jednotke Barsa-33... Jeho volací znak bol ‚Batyj‘,“ napísal Carev na sociálnej sieti VKontakte.
Ľapkin v roku 2013 získal hodnosť generálmajora a osobne sa podieľal na rozháňaní Euromajdanu. „V najkritickejších momentoch protestov sa musel zapojiť do priamych fyzických konfrontácií a v takýchto situáciách sa neskrýval za svojimi podriadenými, ale skôr viedol cestu a išiel príkladom,“ uviedol Carev. Podľa neho bol v SBU zodpovedný za odpočúvanie, sledovanie a zhromažďovanie spravodajských informácií.
Po zmene vládnej moci na Ukrajine Ľapkina prepustili z SBU. Utiekol do Ruska a neskôr sa usadil na anektovanom Kryme.
Po invázii Kremľa na Ukrajinu v roku 2022 bol v okupovanej Chersonskej oblasti vymenovaný za zástupcu vedúceho „bezpečnostnej služby“ a podľa SBU sa podieľal na represiách proti civilnému obyvateľstvu. Ľapkinovi hodnosť „de facto zostala: pre všetkých zostal generálmajorom ruských špeciálnych služieb“, tvrdí Carev.
Od začiatku vojny proti Ukrajine boli zabité dve desiatky ruských generálov, vyplýva to z odhadov investigatívnych médií na základe otvorených zdrojov.
Vo štvrtok 2. apríla francúzska rozhlasová stanica RFI oznámila smrť generála Andreja Averjanova z vojenskej rozviedky (GRU). Bol veliteľom elitnej jednotky 29155, ktorá sa podľa západných spravodajských služieb zameriavala na tajné operácie v zahraničí, vrátane otravy Sergeja Skripaľa novičokom v roku 2018 v Salisbury a výbuchu muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014.
Podľa zdroja RFI Averjanov zomrel v decembri 2025 v Stredozemnom mori pri útoku na tanker ruskej „tieňovej flotily“ Qendil.
