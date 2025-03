Vo vojnou zmietanom Sudáne sa domov vracajú státisíce vysídlencov

Chartúm 10. marca (TASR) - Za posledné dva mesiace sa takmer 400.000 Sudáncov vrátilo do svojich domovov, ktoré museli opustiť pre občiansku vojnu, uviedla v pondelok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



IOM tvrdí, že medzi decembrom a marcom sa do oblastí ovládaných polovojenskou skupinou Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré nanovo obsadila sudánska armáda, vrátilo "približne 396.738 jednotlivcov".



Väčšina sa vrátila do sudánskych štátov Sennar a al-Džazíra. Tisíce ľudí sa vrátili aj do hlavného mesta Chartúm.



Niektoré rodiny sa po viac ako roku vysídlenia vrátili do vyrabovaných či dokonca vypálených domov. Pre konflikt bolo v krajine vnútorne vysídlených približne 11,5 milióna osôb a ďalších 3,5 milióna opustilo Sudán. Takmer 8 miliónov ľudí je na hrane masového hladomoru v situácii, ktorú OSN nazvala "najväčšou humanitárnou krízou na svete".



V Sudáne od apríla 2023 prebieha občianska vojna medzi armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí, milióny ľudí vyhnala z domovov a množstvo obyvateľov sa ocitlo na pokraji hladomoru.